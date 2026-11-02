Liguilla al momento del Apertura 2026: Liderato, posiciones y panorama tras la Jornada 15

La Jornada 15 del Apertura 2026 llegó a su fin y, a falta de dos fechas para el cierre de la fase regular, la Liguilla comienza a tomar forma.

Los tres primeros clasificados: América, Chivas y Cruz Azul

América lidera la tabla general con 29 puntos y la mejor diferencia de goles (+15), seguido de Chivas (29 +11) y Cruz Azul (+10).

Los tres equipos se pelearán el liderato en las dos últimas jornadas. Las Águilas visitarán a Pumas y cerrarán ante Tigres. Chivas se medirá a León y luego recibirá a Cruz Azul. La Máquina enfrentará a Tigres y cerrará contra Chivas.

A dos jornadas del final: las combinaciones que le dan el liderato a Chivas MEXSPORT

¿Cómo va la Liguilla al momento?

América (1) vs Santos (8)

América (1) vs Santos (8) Chivas (2) vs León (7)

Cruz Azul (3) vs Xolos (6)

Atlas (4) vs Toluca (5)

Panorama de los equipos para clasificar a la Liguilla del AP26

Del cuarto al decimotercer lugar, la pelea por los últimos boletos sigue abierta. Aquí lo qué necesita cada equipo para clasificar a la Liguilla: