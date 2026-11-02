Liguilla al momento del Apertura 2026: Liderato, posiciones y panorama tras la Jornada 15
Con dos jornadas para culminar el torneo regular, la Liguilla del Apertura 2026 comienza a tomar forma
Por: Eduardo Cristobal Colin
La Jornada 15 del Apertura 2026 llegó a su fin y, a falta de dos fechas para el cierre de la fase regular, la Liguilla comienza a tomar forma.
Los tres primeros clasificados: América, Chivas y Cruz Azul
América lidera la tabla general con 29 puntos y la mejor diferencia de goles (+15), seguido de Chivas (29 +11) y Cruz Azul (+10).
Los tres equipos se pelearán el liderato en las dos últimas jornadas. Las Águilas visitarán a Pumas y cerrarán ante Tigres. Chivas se medirá a León y luego recibirá a Cruz Azul. La Máquina enfrentará a Tigres y cerrará contra Chivas.
¿Cómo va la Liguilla al momento?
- América (1) vs Santos (8)
- Chivas (2) vs León (7)
- Cruz Azul (3) vs Xolos (6)
- Atlas (4) vs Toluca (5)
Panorama de los equipos para clasificar a la Liguilla del AP26
Del cuarto al decimotercer lugar, la pelea por los últimos boletos sigue abierta. Aquí lo qué necesita cada equipo para clasificar a la Liguilla:
- Atlas (4°, 27 pts): Tras su victoria 1-0 como visitante en San Luis (gol de Monzón), se mantiene muy cerca de los líderes. Con una victoria más prácticamente asegura la clasificación y, si América, Chivas o Cruz Azul tropiezan, incluso puede pelear el primer lugar. Tiene calendario favorable: recibe a Pachuca y visita a Juárez.
- Toluca (5°, 24 pts): Empató 2-2 con el líder América y acumula varios juegos sin ganar, pero su diferencia de goles (+10) lo mantiene cómodo. Necesita sumar en los últimos dos partidos (incluye visita de Monterrey) para no dejar escapar el boleto.
- Tijuana (6°, 22 pts): Empató 3-3 en Monterrey y ocupa zona de clasificación con buena diferencia (+4). Tiene un cierre favorable ante Necaxa y Atlante; si suma puntos, debe consolidar su lugar.
- León (7°, 22 pts): Cayó 2-1 ante Cruz Azul y se mantiene en zona, pero su cierre es complicado: recibe a Chivas y luego se enfrenta a Santos en duelo directo.
- Santos (8°, 22 pts): Subió al octavo lugar tras vencer 1-0 a Necaxa y desplazó a Monterrey. Llega en buena racha y busca consolidar el boleto ante Atlante y León.
- Monterrey (9°, 21 pts, un partido pendiente): Fuera de zona por el momento, pero tiene la ventaja del partido pendiente ante Querétaro. Si gana sus compromisos restantes (incluyendo visita a Toluca), tiene claras opciones de meterse.
- Pumas (10°, 20 pts): Ganó 2-1 en Puebla y se mantiene cerca. Necesita resultados contundentes, especialmente en el Clásico Capitalino ante América, y que los equipos de arriba dejen puntos.
- Querétaro (11°, 20 pts, un partido pendiente): Cayó 3-1 ante Juárez. Con el partido aplazado, conserva opciones matemáticas, pero requiere ganar casi todo lo que le queda y que varios de arriba fallen.
- Pachuca (12°, 19 pts): Se reactivó con el 3-0 a Tigres (doblete de Salomón Rondón, líder de goleo con 15 tantos). Necesita sumar de a tres en los últimos dos y esperar resultados a favor para colarse.
- Atlético San Luis (13°, 19 pts): Perdió 0-1 ante Atlas y tiene el panorama más complicado. Aún tiene chances matemáticas, pero debe ganar sus dos últimos partidos y que varios equipos de arriba dejen puntos de forma importante.