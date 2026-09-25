De España a las Tuzas de Pachuca: Montse Tomé nueva directora técnica del conjunto femenil

Este viernes, Pachuca Femenil anunció a Montse Tomé como su nueva directora técnica, lo que representa el regreso de la española a los banquillos después de que la Real Federación Española del Fútbol decidiera no renovar contrato en agosto del año pasado con ella.

Tomé llega a las Tuzas tras la salida de Óscar Torres, quien dejó el cargo después de cuatro derrotas consecutivas en el Apertura 2026. La entrenadora tendrá ahora su primera experiencia al frente de un club fuera de España.

¿Quién es Montse Tomé?

Montserrat Tomé Vázquez nació en Pola de Siero, Asturias, en 1982. Antes de comenzar su carrera como entrenadora, fue futbolista y portó las camisetas de equipos como Oviedo Moderno, Levante y FC Barcelona. Representó a la Selección Española Femenina durante esta etapa.

Después de su retiro, comenzó su formación en los banquillos y en 2018 se incorporó al cuerpo técnico de la selección española absoluta como asistente de Jorge Vilda, director técnico que llevaba la batuta del equipo y quien consiguió el campeonato mundial en 2023.

En 2020 asumió la dirección de la Selección Española Femenina Sub-17, con la que conquistó el Mundial de la categoría en 2022, disputado en India y dos subcampeonatos del Campeonato Europeo Sub-17.

Su paso por la Selección Española

En septiembre de 2023, Tomé fue nombrada directora técnica de la Selección Española Femenina absoluta, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese puesto.

Durante su etapa al frente del combinado español, conquistó la UEFA Women’s Nations League 2023-24 y llevó al equipo hasta la final de la Eurocopa Femenina 2025, donde España perdió ante Inglaterra en penales.

Tomé dejó el cargo en agosto de 2025 y ahora regresa a los banquillos para comenzar una nueva etapa en el futbol mexicano.

Montse Tomé ya trabaja con las Tuzas

La nueva directora técnica de Pachuca estará acompañada por David Bellver como asistente técnico y ambos comenzarán sus funciones de manera inmediata frente al club.

Su llegada ocurre justo antes de disputar el partido de la jornada 9 del Apertura 2026, en la que las Tuzas recibirán a Santos Laguna Femenil, este sábado 26 de septiembre a las 17:00 horas. Aunque el encuentro puede representar el primer partido al mando de la española, Pachuca no ha confirmado si la directora estará en el banquillo.