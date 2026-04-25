Chivas deja escapar liderato y 'Hormiga' González el título de goleo

Chivas dejó escapar el liderato del Clausura 2026 tras empatar 0-0 ante Xolos, estancándose y finalizando en el segundo lugar de la tabla de posiciones; Armando Hormiga González le entregó el título de goleo a Joao Pedro, quedándose a uno de los 13 tantos conseguidos por parte del delantero ítalo-brasileño.

Con la obligación de ganar para retomar el liderato de la Liga MX que había tomado Pumas, Chivas arrancó el compromiso yendo al frente y tomando la iniciativa, sin embargo, Xolos contó con latigazos que pusieron a sufrir al Rebaño, aunque el último toque no les benefició y no lograron crear peligro inminente ante el arco Rojiblanco.

Chivas terminó con 36 puntos en el Clausura 2026 de la Liga MX tras empatar 0-0 ante Xolos. Mexsport

Los minutos pasaron con Armando Hormiga González buscando un tanto que lo hiciera llegar a 13 goles e igualar los conseguidos por Joao Pedro en el presente Clausura 2026, solo que la más clara la dejó escapar, meciéndose el cabello y volteando al cielo en busca de explicaciones.

Tanto Gabriel Milito como Sebastián Loco Abreu enviaron modificaciones al terreno de juego con la consigna de sumar tres puntos que les dieran el liderato (al Rebaño) o la clasificación (a Xolos), por lo que intentaron romper lanzas tras el minuto 65.

Chivas fue quien buscó de manera más tenaz y Daniel Aguirre fue quien estuvo más cerca del gol, sin embargo, su disparo estremecía las redes por fuera y -ante una afición que deseaba más acciones de peligro- los minutos se diluyeron hasta el silbatazo final de Katia Itzel García, quien negó un penal en el 90+5' a los locales tras una mano no sancionable.

Katia Itzel García niega penal a Chivas en el tiempo agregado del Chivas Vs Xolos. Mexsport

Con este resultado, Chivas asegura el segundo lugar de la tabla de posiciones por diferencia de goles anotados respecto a los conseguidos por Pumas (34 Vs 33), mientras que Xolos tendrá que esperar el resultado que se dé en el Estadio Banorte, ya que si Atlas no se impone al América, Gilberto Mora y compañía serán parte de la Liguilla.

BFG