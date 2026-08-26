Checo Pérez pone fecha a su retiro de F1 y analiza el momento de Cadillac en 2026

El piloto mexicano Sergio Pérez tiene en claro que Cadillac podría ser su última gran aventura en la Fórmula 1, pero la posibilidad de verlo más allá del 2027 está latente a pesar de que tiene contrato de dos años con la marca americana; así lo reveló en el podcast oficial de la categoría Beyond the Grid.

En una entrevista en el podcast, el mexicano fue cuestionado sobre cuánto tiempo se veía en la máxima categoría, a lo que dio a conocer una cifra.

"Es difícil decirte un número. Obviamente, no me queda mucho. Diría que tal vez tres años, tres años más. Quiero ver este proyecto avanzar. Así que creo que eso requiere un poco más de tiempo", dijo en el video que puede consultarse en la web oficial.

Para Checo Pérez es importante no solo ayudar a Cadillac a establecerse sino que quiere ser partícipe de cuando el equipo ya sea competitivo, para lo cual tardarán algunas temporadas. Sin embargo, por ahora también es crítico en que la situación no ha sido como esperaba.

No creo que hayamos mejorado tanto como hubiéramos esperado", señaló el mexicano. "Lo más importante es que entendamos y revisemos nuestros procesos, por qué no ha llegado ese segundo, por qué no hemos mejorado en todas esas áreas diferentes. Porque no es solo una cosa, sabes, al ser un equipo nuevo, hay muchas cosas ahí y puedo verlas. Estamos en la parte trasera, pero medio segundo o un segundo cambiaría nuestra vida por completo en este punto", expresó.

El mexicano, quien estuvo cerca de sumar un punto en el Gran Premio de Mónaco antes de ser sancionado y perder el décimo puesto, señaló que por ahora siguen detrás de rivales directos, pero que espera bajo el liderazgo del nuevo director del equipo, Marcin Budkowski, puedan dar un salto.

Sergio Pérez finalizó 15 en Zandvoort REUTERS

"Quiero ver más progreso. Reducir la distancia. Reducir la brecha con los equipos que están delante de nosotros. No sé quién está adelante en este momento. No sé si es Williams. Aston parece ser parte de la conversación de la zona media. Sí, sí, sí. Quiero poder mezclarme más con ellos en las carreras".

"Poder cerrar esa brecha solo nos permitirá comenzar el próximo año en una forma mucho mejor. Y eso es algo que quiero ver. Obviamente, espero con ansias trabajar con Marcin. Ver su liderazgo. Creo que hay mucho margen de mejora. No solo en el rendimiento. Es apenas nuestra décima u undécima carrera en nuestra historia. Así que hay muchas cosas. Pero quiero ver mucho más progreso. Cerrar la brecha y luego... creo que eso nos dará un impulso enorme para comenzar el próximo año".