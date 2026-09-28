'Checo' Pérez alista Reforma para un Show Run con Cadillac antes del GP de México

Sergio Pérez volverá a realizar un Show Run en la Ciudad de México de cara a su regreso al Gran Premio de casa de Fórmula 1 y por ahora se encuentra todo en la etapa final de planeación para confirmar el evento en los próximos días.

El piloto mexicano se prepara para hacer una exhibición especial, como parte de un evento que la escudería estadunidense ha estado planeando en las últimas semanas en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, que fue fundamental para la continuidad de la competencia de la máxima categoría hasta 2028.

Según ha podido saber Excélsior, el Show Run se realizará en la avenida Paseo de la Reforma, aunque tanto la ruta como el horario de actividades se confirmarán más adelante. Si todas las negociaciones se cierran conforme lo esperado, todo sería confirmado en los próximos días incluyendo un recorrido similar al que ya realizó en el pasado cuando el ahora piloto de Cadillac rodó con Red Bull.

De esta forma, el recorrido se realizaría con la presencia de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, un lugar que ya ha sido estudiado por las autoridades capitalinas y el comité organizador.

Sería la cuarta vez que el tapatío haría una exhibición de este tipo frente a su público Rodrigo Cruz/Red Bull Racing

Esta sería la cuarta vez que ‘Checo’ Pérez haga una exhibición con un auto de Fórmula 1 en las calles de México. En 2011, en su año de novato, se llevó a cabo una demostración en su natal Guadalajara con un auto del equipo Sauber, mientras que en 2021 y 2022 volvió a ser el actor principal de estas exhibiciones que Red Bull llevó a cabo en la Ciudad de México y en Guadalajara, respectivamente.

En estas dos últimas activaciones se registraron al menos 100 mil asistentes, que tuvieron como marco a monumentos simbólicos como el Ángel de la Independencia, en la capital del país, y la Diana Cazadora, en la capital jalisciense.

El Show Run enmarcaría el regreso de Sergio Pérez al Gran Premio de la Ciudad de México, evento al cual subió al tercer escalón del podio en las ediciones de 2021 y 2022. Este año correrá con Cadillac, escuadra que está en su primera temporada en el Gran Circo.