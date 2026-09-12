'Checo' Pérez, contento con la calificación en Madrid: “Le sacamos el máximo partido al programa”

Sergio Pérez quedó muy satisfecho con el rendimiento de Cadillac en la calificación del Gran Premio de España de Fórmula 1, en el que quedó en el lugar 19.

El mexicano realizó tres intentos de vuelta rápida con neumáticos suaves nuevos, considerando que para la competencia de este domingo en Madrid se dará prioridad al compuesto más duradero.

Las mejores constantes de tiempos le permitieron a Sergio Pérez quedar 606 milésimas debajo del corte, ocupado por Alex Albon, y a 0.525s de Fernando Alonso, tras lo cual felicitó a su equipo por la radiocomunicación al tomar riesgos a la hora de ejecutar la calificación.

En la zona de medios, el tapatío también expresó su satisfacción porque, a pesar de que sigue habiendo desventaja en cuanto a nivel de carga aerodinámica y arrastre en su Cadillac MAC-26, afirma que el progreso ha sido notorio, aún con el hecho de que la puesta a punto está más centrada en la competencia.

Estoy muy, muy contento con la calificación. Le sacamos el máximo partido al programa. Estoy muy satisfecho con mis vueltas, muy limpias, al límite. Así estamos ahora mismo. Estoy muy contento de haber recortado distancias con el Williams y el Aston”, afirmó.

“Nos hemos centrado mucho en la carrera, así que espero poder meterme en la lucha mañana y divertirme un poco con ellos, porque si no, puede ser una carrera muy complicada”.

Pérez quedó pocas décimas detrás de la dupla de Williams Spanish Grand Prix

Se espera que el Gran Premio de este domingo genere un alto nivel de graining en los neumáticos, además de que las altas temperaturas podrían influir en el desarrollo de la competencia.

Además, hasta ahora, ha habido pocos accidentes tanto en la Fórmula 1 como en las categorías de soporte, aunque ‘Checo’ Pérez todavía anticipa caos para el Gran Premio, en el cual puede aprovechar oportunidades para su beneficio.

Cualquier cosa puede pasar. Me sorprendería mucho si ninguno de los 22 pilotos comete un error mañana. Creo que cualquier cosa puede pasar mañana, será interesante”, expresó.

Tras los primeros dos días en pista, la opinión general de los pilotos sobre el nuevo circuito de Madrid ha sido positiva, gracias a su combinación de curvas de alta, media y baja velocidad.

Pérez es uno de los que ha destacado las características de este circuito, en el que pese a las características de la generación actual de autos, los pilotos influyen mucho en la ejecución de las vueltas

Es un circuito que el piloto puede hacer una diferencia, especialmente hoy, y también mañana en la carrera”, aseguró.