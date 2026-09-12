¡Polémica en Necaxa! Luis Jiménez hace gesto ofensivo a la afición tras ser expulsado

El Necaxa volvió a quedarse sin victoria en el Apertura 2026. Los Rayos cayeron 1-0 ante el Puebla en la Jornada 8 de la Liga MX, en el Estadio Victoria, y extendieron a seis partidos consecutivos su racha sin ganar en el torneo.

La derrota llegó de forma dramática en el tiempo agregado. Al minuto 90+3, Mathías Tomás sacó un potente disparo desde fuera del área para marcar el único gol del encuentro y darle los tres puntos al conjunto poblano.

Tras la anotación, el panorama se complicó todavía más para Necaxa. El portero Luis Jiménez fue expulsado y tuvo que abandonar el terreno de juego rumbo a los vestidores.

Luis Jiménez responde a los reclamos de la afición

Mientras se dirigía hacia los vestidores, el guardameta mexicano, de 22 años, recibió abucheos y reclamos de algunos aficionados del Necaxa, quienes expresaron su molestia por el mal momento que atraviesa el equipo.

En medio de los reclamos, Jiménez protagonizó una acción polémica al realizar un gesto ofensivo hacia la tribuna. El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a generar reacciones en redes sociales.

La situación se volvió todavía más llamativa cuando un niño que formaba parte del personal encargado de recoger los balones intentó saludar al arquero mientras abandonaba la cancha, aunque el futbolista no respondió al gesto.

Jiménez podría perder la titularidad

La expulsión llega en un momento importante para Luis Jiménez, quien ha disputado todos los partidos del Apertura 2026 y asumió la titularidad del Necaxa tras la salida del argentino Luis Unsain.

Ahora, todo apunta a que Christopher Andrade podría recibir la oportunidad de defender la portería de los Rayos en la Jornada 9, cuando Necaxa visite al Atlético de San Luis.

Mientras tanto, el equipo deberá encontrar respuestas después de acumular seis partidos sin conocer la victoria y vivir una noche marcada no sólo por la derrota ante Puebla, sino también por la polémica reacción de su joven guardameta.