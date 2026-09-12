De héroe a expulsado: Johan Vásquez marca para el Genoa y ve la roja ante Frosinone

Johan Vásquez vivió una tarde de contrastes con el Genoa. El defensa mexicano fue protagonista al marcar el gol con el que su equipo rescató el empate 1-1 ante el Frosinone, pero cerca del final recibió una segunda tarjeta amarilla y terminó expulsado.

El resultado es importante para el Genoa, que atraviesa un complicado inicio en la Serie A y necesitaba sumar para intentar salir de la zona baja de la clasificación.

El Frosinone tomó ventaja al minuto 14 gracias a una anotación de Giorgi Kvernadze, pero el Genoa reaccionó en el segundo tiempo y encontró el empate por conducto del mexicano.

Johan Vásquez aparece como capitán y marca el empate

Al minuto 50, Vásquez aprovechó un tiro de esquina y se anticipó a la defensa rival para conectar un potente disparo de derecha que terminó en el fondo de la portería.

El defensa mexicano celebró con emoción frente a los aficionados del Genoa e incluso besó el escudo del equipo, en una muestra de lo importante que fue su anotación para rescatar un punto en un partido complicado.

Además de marcar, Vásquez portó el gafete de capitán, consolidándose como uno de los futbolistas importantes dentro del conjunto italiano.

Johan Vásquez termina expulsado

Sin embargo, la actuación del mexicano tuvo un desenlace amargo.

Al minuto 86, Vásquez recibió su segunda tarjeta amarilla después de detener la carrera de Seydou Fini, quien se dirigía hacia la portería del Genoa. El árbitro no dudó en mostrarle la expulsión y el defensor tuvo que abandonar el terreno de juego.

Por esta razón, Johan Vásquez se perderá el próximo partido del Genoa ante el Parma, en una baja importante para el conjunto italiano.

Genoa sigue en zona de descenso

El empate ante Frosinone no permite al Genoa salir de la complicada situación que atraviesa en la Serie A. El equipo apenas suma un punto después de cuatro jornadas y se encuentra en la posición 19 de la clasificación, dentro de la zona de descenso.

Para Vásquez, la jornada terminó con sensaciones encontradas: fue protagonista como capitán, marcó un gol fundamental para el Genoa, celebró con la afición y posteriormente vio la tarjeta roja que lo dejará fuera del siguiente compromiso.