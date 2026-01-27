Patriots en alerta: Vrabel aborda rumores de lesión en Maye antes del Super Bowl LX

Los New England Patriots se preparan para su décimo Super Bowl en este siglo con la angustia sobre la condición física del quarterback Drake Maye, figura clave de la ofensiva justo antes de enfrentar a los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX, pero luego del fuerte castigo que recibió por parte de Denver Broncos el fin de semana.

El doctor David J. Chao, con experiencia de 17 años con equipos de la NFL, aseguró a través de su cuenta de X, afirmó que Maye se lesionó el hombro derecho de lanzar durante el Juego de Campeonato de la AFC ante Broncos.

No hay duda en mi mente de que Drake Maye se lesionó su hombro derecho de lanzar contra los Denver Broncos", dijo Chao. "Por supuesto, qué tan grave es la lesión queda por verse. Qué tipo de lesión – aún estoy recolectando datos, pero déjenme darles la evidencia."

El coach Mike Vrabel fue cuestionado sobre el estado de su quarterback durante su aparición en las instalaciones de los Patriots.

"No hay un jugador en nuestro equipo que esté al 100% saludable", respondió Vrabel. "Imagino que pasaremos por el informe de lesiones, y cuando tengamos que entregarlo, lo entregaremos. Pero nadie está al 100 por ciento. Este será nuestro juego 21."

Vrabel minimizó el asunto, diciendo que la situación "probablemente" se había exagerado.

No diría que nadie se lastimó nada", afirmó Vrabel cuando le preguntaron si Maye se había lesionado el hombro. "Este es un deporte donde van a surgir cosas. Hablaremos sobre el estatus de cada jugador para el juego una vez que se requiera. Lo entendemos. Pudimos funcionar ofensivamente, lanzar el balón, correr el balón, así que eso es más o menos donde está todo el mundo."

Drake Maye, quarterback que en su segundo año en la NFL alcanzó el Super Bowl con los New England Patriots. AFP

Maye sufrió cinco capturas y recibió varios golpes más, incluyendo uno señalado como posible causa de la lesión aparente. Durante el tercer cuarto, Maye se deslizó al final de una carrera de 13 yardas y fue tackleado por el safety de los Broncos, Talanoa Hufanga. Maye aterrizó sobre su hombro de lanzar y al final de la jugada se le vio sosteniéndolo.

Tras la victoria del domingo, Maye admitió que lidiaba con "golpes y moretones". "Creo que muchos de esos chicos en el vestidor están batallando con cosas", dijo Maye. "Al mismo tiempo, lo mejor es que tenemos otra oportunidad. Otra oportunidad para sanar. Dos semanas – una chance para ganar el Super Bowl. Eso es lo que es, y es bastante genial."

Ya surgieron rumores sobre que los Patriots fueron más conservadores en ofensiva debido a la lesión en el hombro. Otros argumentan que la falta de juego aéreo se debió al mal clima, al deseo de consumir más reloj y a la confianza en su defensa contra una ofensiva de Broncos poco productiva.

Solo dos jugadas después del supuesto incidente, Maye completó un pase de 31 yardas a Kendrick Hollins, un jugada usada por algunos para afirmar que su hombro de lanzar está bien.Los Patriots publicarán un informe de lesiones el miércoles, y lo que diga sobre Maye será el tema principal durante la semana del Super Bowl. Esta zozobra resalta la fragilidad en la NFL, donde una lesión a una estrella como Maye podría alterar el destino de un equipo que ha sorprendido esta campaña.