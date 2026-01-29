"Checo" Pérez mejora con Cadillac, Mercedes vuela y Aston Martin debuta con problemas

La penúltima jornada de los test privados que la mayoría de los equipos de Fórmula 1 están celebrando en el circuito de Barcelona dejó dos momentos importantes: la segunda ocasión de Sergio “Checo” Pérez con Cadillac y el ansiado debut de Aston Martin.

Durante la última hora, el nuevo Aston Martin AMR26 abandonó el garaje. Sin embargo, el estreno del primer monoplaza de la escudería diseñado bajo la influencia de Adrian Newey no fue el soñado, ya que su primera aparición terminó de forma prematura y accidentada provocando una bandera roja.

Tras haber perdido toda la sesión matutina debido a retrasos en el ensamblaje de las piezas, que llegaron al circuito apenas la noche anterior, el equipo logró poner el coche en manos de Lance Stroll. El canadiense salió al asfalto con la misión de recuperar el tiempo perdido, pero la aventura duró apenas unos kilómetros.

Mercedes no tiene rival

Mientras Aston Martin sufría para dar sus primeros pasos, en Mercedes la situación fue diametralmente opuesta. La escudería alemana demostró una profundidad de rendimiento alarmante para sus competidores. George Russell tomó el relevo vespertino y destrozó el cronómetro con un 1:16.445, superando incluso lo hecho por su compañero Kimi Antonelli en la mañana. Entre ambos pilotos, las "Flechas de Plata" acumularon 167 vueltas, consolidándose como el equipo a vencer.

Por su parte, Ferrari también mostró sus cartas con Charles Leclerc, quien logró escalar a la tercera posición de la tabla general, superando el mejor registro de Lewis Hamilton, quien había rodado más temprano.

¿Cómo cerró Sergio Pérez su jornada de jueves en Barcelona?

En el box de Cadillac, Sergio "Checo" Pérez logró mejorar ligeramente su tiempo personal bajando al rango del 1:21 llegando a 86 giros, aunque el equipo estadounidense sigue cerrando la tabla competitiva, centrados exclusivamente en entender la plataforma del coche.