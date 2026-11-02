Alerta en Tenerife: empeora el estado neurológico de Jesús de Miguel

El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, en una situación de máxima gravedad que ha sufrido un empeoramiento en las últimas horas.

Tras el violento choque sufrido este lunes durante el encuentro ante el FC Andorra, el atacante madrileño de 30 años fue atendido de urgencia sobre el césped del estadio Heliodoro Rodríguez López y trasladado de inmediato en ambulancia medicalizada.

Inicialmente, el club informó de que se encontraba “estable, dentro de la gravedad”, después de haber recuperado el pulso gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas por los servicios sanitarios.

Sin embargo, en la madrugada de este martes, el Tenerife emitió un nuevo comunicado oficial a través de sus redes sociales en el que informa que “la situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente”.

El club añadió que ofrecerá más detalles en las próximas horas, en un momento en el que la evolución del delantero se ha vuelto más delicada tras el fuerte golpe recibido en la cabeza y el tronco superior.

¿Qué le ocurrió a Jesús de Miguel, jugador del Tenerife?

El incidente se produjo en los últimos instantes del partido de Liga Hypermotion entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado este lunes 2 de noviembre en el Heliodoro Rodríguez López.

Con el marcador igualado a dos, De Miguel se lanzó a por un balón largo para iniciar una acción ofensiva cuando el portero visitante, Jesús Owono, salió de su área y saltó con la rodilla por delante, impactando de forma fortuita y violenta en el pecho y la zona alta del cuerpo del delantero blanquiazul. Owono fue expulsado y el árbitro detuvo el encuentro de inmediato.

De Miguel quedó tendido e inconsciente sobre el césped. Los servicios médicos del partido intervinieron de forma rápida, practicándole reanimación cardiopulmonar tanto en el terreno de juego como en la ambulancia, donde logró recuperar el pulso.

El choque obligó a suspender el partido en el minuto 108, dejando al fútbol español en vilo por la gravedad del episodio y la posterior evolución neurológica del jugador en el hospital de La Candelaria.