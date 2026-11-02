Cristiano Ronaldo Jr. recibe su primer llamado con Portugal Sub-17
Cristiano Ronaldo Jr. recibió su primera convocatoria con Portugal Sub-17 para disputar las eliminatorias del Campeonato Europeo, tras representar a su país en las categorías Sub-15 y Sub-16.
Cristiano Dos Santos, hijo mayor de Cristiano Ronaldo, fue convocado por primera vez a la Selección de Portugal Sub-17 para disputar el inicio de las eliminatorias del Campeonato Europeo de la categoría.
La convocatoria fue realizada por Filipe Ramos, seleccionador del combinado Sub-17, quien incluyó al futbolista entre los jugadores que trabajarán del 6 al 17 de noviembre en las instalaciones de la Ciudad del Futbol de Portugal.
Cristiano Junior continúa su formación en Portugal y Al-Nassr
El delantero desarrolla su carrera en las categorías inferiores del Al-Nassr, club de Arabia Saudita en el que también juega su padre. Su participación en el equipo Sub-17 de la institución complementa ahora su actividad con el combinado nacional portugués.
El llamado llega después de su paso por las categorías Sub-15 y Sub-16, en las que comenzó a acumular experiencia internacional. Con esta nueva oportunidad, el juvenil continuará su desarrollo dentro de la estructura de selecciones de Portugal, mientras busca avanzar en su trayectoria futbolística.
Su padre, Cristiano Ronaldo, es una de las principales figuras en la historia del futbol portugués e internacional y está cerca de alcanzar los mil goles en su carrera profesional. El joven futbolista continúa su propio camino en las fuerzas básicas, con la posibilidad de seguir avanzando en las categorías nacionales.
Portugal enfrentará a Andorra, Bulgaria y Serbia
La concentración dirigida por Filipe Ramos contempla sesiones de trabajo y tres compromisos correspondientes al arranque de la fase eliminatoria del Campeonato Europeo Sub-17. Portugal tendrá como primeros rivales a Andorra, Bulgaria y Serbia.
El calendario de partidos quedó establecido de la siguiente manera:
Los tres encuentros se disputarán en las instalaciones de la Federación Portuguesa de Futbol, donde el equipo buscará comenzar su participación en las eliminatorias europeas.
La convocatoria completa de Portugal Sub-17
Cristiano Dos Santos es uno de los futbolistas convocados por Ramos para esta concentración. La lista reúne jugadores de ocho clubes y cuenta con una importante presencia de equipos portugueses.
La concentración concluirá el 17 de noviembre, fecha en la que Portugal enfrentará a Serbia. Ese encuentro cerrará la primera serie de compromisos del equipo juvenil en esta fase del camino hacia el Campeonato Europeo Sub-17.