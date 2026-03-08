Frentes Políticos / 8 de marzo de 2026

1. Avance. En vísperas del Día Internacional de la Mujer, la fiscal de la República, Ernestina Godoy, llamó a fortalecer la igualdad sustantiva y a mantener la participación activa de las mujeres en todos los espacios de la vida pública. Durante un encuentro con la Asociación Nacional de Abogados Democráticos destacó que México vive un momento simbólico con una mujer al frente del Ejecutivo federal y recordó que es resultado de décadas de lucha. En la FGR, dijo, también hay avances: hoy 12 mujeres ocupan fiscalías federales estatales, cuando antes eran sólo tres. La igualdad, coincidieron, no es consigna, es construcción institucional.

2. Igualdad. En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado colocó en la agenda la igualdad sustantiva. Durante el Congreso Estatal de Unidades de Género aseguró que cuando gobiernan las mujeres “se ve y se siente la mano femenina”, al tiempo que reiteró su compromiso de garantizar justicia y una vida libre de violencia para las guerrerenses. El mensaje llega a un estado marcado por profundas brechas sociales. Salgado llamó a cerrar filas para que niñas y jóvenes conozcan y ejerzan sus derechos desde la casa y la escuela. El reto es que también Abelina López, alcaldesa de Acapulco, esté al mismo nivel, aunque se vea imposible.

3. Golpe. La Secretaría de Marina, comandada por Raymundo Morales, volvió a pegarle a la estructura de Los Viagras en Tierra Caliente. En operativos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, marinos aseguraron armas, vehículos, droga y equipo táctico en Lázaro Cárdenas, Arteaga y La Huacana, además de detener a siete presuntos integrantes del grupo criminal. El decomiso incluye fusiles, cartuchos y motocicletas con reporte de robo. Son golpes tácticos que buscan romper la operación territorial del grupo. El reto para el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla es que estos golpes no sean sólo episodios aislados. He ahí el secreto.

4. Vergonzoso. En Veracruz, tierra gobernada por Rocío Nahle, la justicia perdona. Jorge Eduardo Sisniega, exdirector administrativo de la Secretaría de Salud, fue inhabilitado sólo cuatro meses, pese a que auditorías señalan un daño patrimonial superior a mil 800 mdp. La sanción alcanzó a otros funcionarios, pero el contraste entre el monto observado y el castigo aplicado es brutal. Analistas la califican de simbólica. Lo que se proyecta es que en Veracruz el escarmiento cabe en un trimestre, aunque el desfalco se mida en miles de millones de pesos. No se vale, doña Rocío.

5. Alerta. Videos de estudiantes consumiendo drogas en el CBTA 190 de Morelos y peleas dentro de un salón en una secundaria de Villahermosa, Tabasco, exhiben que la violencia y las adicciones ya entraron a las aulas. No son problemas locales. Son señales de alarma para autoridades educativas, padres y gobernadores de todo el país. En Morelos, con Margarita González, y Tabasco, con Javier May Rodríguez, los episodios abren preguntas sobre la prevención y vigilancia escolar. Las escuelas deberían ser refugio, no mercado de drogas ni ring de boxeo. Ignorarlo es el verdadero fracaso del sistema educativo. No lo dejen pasar.