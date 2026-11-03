Checo Pérez ya es dueño de 'El Viejo Sabroso': el IMPI le otorga el registro de marca

Lo que comenzó como un grito afectuoso y que se volvió viral ahora es una marca registrada para Sergio Pérez luego de que el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) informó que le han otorgado al integrante de Cadillac la marca “EVS El Viejo Sabroso”.

El anuncio se dio a conocer a través de los canales oficiales del organismo, institución que destacó la importancia de blindar la identidad comercial de los deportistas de alto rendimiento en el país:

El #IMPI, a través de su Director General, @vidallerenas, entregó a Sergio “Checo” Pérez (@SChecoPerez) el título de registro de la marca “EVS El Viejo Sabroso”, un paso que fortalece la protección de su identidad comercial. Con estas acciones, impulsamos una cultura de protección de la propiedad industrial y brindamos certeza jurídica a quienes emprenden, construyen marcas y llevan el talento mexicano más allá de nuestras fronteras."

¿Qué significa que tenga la marca registrada y cuánto dura el trámite?

Contar con el título concedido por el IMPI otorga a Checo Pérez el derecho exclusivo para explotar la marca comercial “EVS El Viejo Sabroso” en el territorio nacional, impidiendo que terceros comercialicen productos o servicios utilizando su apodo sin su previa autorización o contrato de licencia.

Esto quiere decir que cualquier interesado en usar la frase y comercializarlo tendrá que llegar a un acuerdo con el piloto mexicano. Recientemente, Sergio Pérez renovó su acuerdo con Cadillac hasta el 2029.

En la legislación mexicana, los registros de marca extendidos por el instituto tienen una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de concesión. Este periodo es renovable por lapsos de la misma duración de forma indefinida, siempre y cuando el titular compruebe el uso efectivo de la marca.

¿Qué pretende hacer Checo Pérez con la marca 'El Viejo Sabroso'?

La adquisición del título le permite al piloto tapatío expandir su ya consolidado imperio de mercadotecnia. Algunos rumores señalan que uno de los posibles usos, además de la mercancía como ropa y accesorios, podría ser el lanzamiento de una bebida con esa leyenda.