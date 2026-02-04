"Checo" Pérez aterriza las expectativas en la F1: "Es un proyecto en sus inicios"

El regreso de Sergio "Checo" Pérez a la Fórmula 1 para la temporada 2026 no es solo una historia de redención personal, sino el inicio de uno de los desafíos técnicos más grandes de su carrera. Al ponerse al volante del monoplaza de Cadillac, el piloto mexicano asume el rol de líder en una escudería que, pese al respaldo del gigante General Motors, debe pagar el "derecho de piso" natural de cualquier equipo debutante en el Gran Circo.

“Nos vamos a encontrar con un proyecto en sus inicios. No podemos olvidar que las organizaciones de la Fórmula 1 son equipos muy grandes y llevan muchos años compitiendo al máximo nivel y para nosotros es algo nuevo”, explicó Pérez, aterrizando las expectativas.

Lejos de vender falsas esperanzas de podios inmediatos o victorias en la primera carrera, el tapatío ha optado por un discurso de honestidad brutal respecto a lo que le espera a él y a su afición en los primeros meses de competencia. Pérez es consciente de la desventaja tecnológica con la que inician frente a las potencias establecidas.

Sin embargo, el piloto confía en el capital humano que se ha reclutado para esta aventura estadounidense: “Pero hay gente con mucha experiencia dentro del equipo y yo creo que el inicio va a ser complicado, pero tengo mucha confianza en que vamos a poder progresar rápido”.

Un disfrute que no perdona la exigencia

Más allá de los aspectos técnicos, lo que ha llamado la atención es la transformación emocional del piloto. Tras un año sabático dedicado a reconectar con su entorno personal, Checo vuelve con una actitud que algunos han calificado como "zen". No obstante, el mexicano se apresuró a aclarar que esta paz mental no debe confundirse con complacencia o falta de competitividad.

Para cerrar, enfatizó que su nueva actitud "zen" no implica falta de hambre ni que tomará esta etapa como un retiro dorado:

“Disfrutar de este regreso no significa que voy a pasearme los domingos o viajar solo 24 carreras. Para mí es crucial tener esa motivación de que estamos progresando mucho como equipo y que todos estamos al 100% comprometidos, pero disfrutando este regreso con mi familia principalmente”.