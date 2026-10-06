Checo Pérez anticipa el reto de Singapur con Cadillac: "Podemos ser más competitivos"

El primer triplete de la parte final de la temporada 2026 de la Fórmula 1 termina este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Singapur en el trazado callejero de Marina Bay, la cita 17 del calendario.

Luego de disputar el Gran Premio de Bahréin en Sepang, el equipo Cadillac espera un fin de semana diferente en la pista de Marina Bay donde la conducción del piloto puede hacer una mayor diferencia respecto a las prestaciones del coche, aunque el MAC-26 aún sigue padeciendo de cuestiones técnicas como el arrastre.

Sergio "Checo" Pérez, con 12 participaciones y un triunfo en este trazado, confía en el potencial del monoplaza para este fin de semana y poder tener una mejor actuación.

"Singapur es un desafío muy distinto a Malasia. Es una cita interesante para nosotros. Debemos entender el coche rápido. La precisión y la confianza son clave con los muros tan cerca", afirmó Checo Pérez.

"Creo que tenemos potencial para ser más competitivos aquí. Identificamos áreas claras de mejora tras Malasia. El objetivo es lograr un fin de semana más sólido", agregó el tapatío.

Por su parte, el director del equipo, Marcin Budkowski, destacó las exigencias técnicas y físicas que implica esta competencia nocturna:

"Singapur es de las citas más exigentes del año. Marina Bay plantea un desafío distinto: curvas lentas, alta humedad, muros cercanos y horario nocturno", explicó Budkowski.

"Los trazados urbanos exigen mucha confianza al frenar y pasar por los pianos. Buscaremos el equilibrio adecuado y la configuración técnica óptima", puntualizó el directivo.

"Es una carrera larga y ardua. Evitar incidentes y tomar buenas decisiones estratégicas será clave para aprovechar cualquier oportunidad".

El trazado urbano recorre el centro de la metrópoli entre rascacielos y zonas históricas. Destaca por su baja adherencia, baches continuos y un trazado lento compuesto por curvas de 90 grados. Estas condiciones obligan a los ingenieros a ajustar con precisión la suspensión y la altura del monoplaza.

Con un riesgo elevado del coche de seguridad, las opciones de Cadillac crecen, aunque la posibilidad de terminar dentro de los 10 mejores no luce cercana.