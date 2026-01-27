Champions League: ¿Qué necesita cada equipo para calificar directo?

De los 36 equipos que participan en la Champions League 2025/26, solamente 4 están matemáticamente eliminados previo a la última Jornada, mientras que 12 gigantes de Europa, buscan asegurar su sitio en los Octavos de Final o, en el peor de los casos, en los playoffs.

Un total de 18 partidos se jugarán de manera simultánea este miércoles 28 de enero, donde se definirá quiénes son los 24 conjuntos que se mantienen con vida y cuáles son los 12 que terminarán eliminados de llevar la Orejona a sus vitrinas.

Este es el método de calificación para la presente edición de Champions League:

1° al 8° / directo a Octavos de Final.

9° al 24° / jugarán la ronda de playoffs con la encomienda de llegar a los Octavos de Final.

25° al 36° / eliminados de toda competencia europea durante la temporada 2025/26.

Arsenal (1°) y Bayern Múnich (2°) con boleto asegurado

Arsenal: Con paso perfecto (21 de 21 puntos), los Gunners se mantienen en la cima de la tabla general y un empate frente a Kairat en el Emirates Stadium le aseguraría conservar el primer sitio.

Bayern Múnich: El conjunto bávaro visitará Países Bajos para enfrentar al PSV. Con un empare, asegura el 2° sitio de la tabla y un triunfo los haría soñar con el liderato, sin embargo, necesitarían una derrota del Arsenal (y revisar diferencia de goles) para que esto suceda.

Arsenal y Bayern Múnich son los únicos calificados a 8vos previo a la última jornada de Fase Liga. Reuters

Real Madrid / 3°, 15 puntos (+11)

Partido de la última jornada: Vs Benfica (en Portugal).

El conjunto Merengue de Álvaro Arbeloa tiene pie y medio en los Octavos de Final de manera directa, sin embargo, una derrota en suelo lusitano podría representar un gran dolor de cabeza para el 15 veces ganador de la Champions League.

Ya cuenta con su boleto seguro a playoffs en caso de una catástrofe.

Real Madrid no bajaría del 4° sitio de la tabla en caso de ganar en Lisboa. Reuters

Liverpool / 4°, 15 puntos (+6).

Partido de la última jornada: Vs Qarabag (en Inglaterra).

Con absolutamente todo a su favor, los Reds requieren del triunfo para no pasar contratiempos en la tabla general, misma en la que suman 15 puntos producto de 5 victorias y 2 derrotas en esta Fase Liga.

De ser sorprendidos, podrían caer a puestos de playoffs, sitio que ya tienen asegurado.

De ganarle al conjunto de Azerbaiyán, Liverpool estaría asegurando el 4° lugar en la tabla. Reuters

PSG / 6°, 13 puntos (+10).

Partido de la última jornada: Vs Newcastle (en Francia).

El actual campeón corre peligro, ya que -sin margen de error- recibirá a las Urracas con la obligación de una victoria en el Parque de los Príncipes que prácticamente les aseguraría su sitio en los Octavos de Final de manera directa.

En caso de empatar frente a los ingleses o ser derrotados, necesitarían un auténtico milagro para conservar su sitio entre los 8 mejores, sin embargo, Chelsea, Barcelona, Manchester City y Atlético de Madrid se encuentran a la caza.

Los de Luis Enrique ya cuentan con su sitio en playoffs matemáticamente asegurado.

PSG protagonizará el partido estelar de este miércoles 28 de enero en Champions League. Reuters

Chelsea / 8°, 13 puntos (+6)

Partido de la última jornada: Vs Napoli (en Italia).

El escenario luce de terror.

Pese a ser 8° en la tabla previo a la última jornada, un triunfo en el Estadio Diego Armando Maradona no les asegura su boleto directo a Octavos de Final, ya que la diferencia de goles será un factor fundamental al momento de definir su sitio.

La victoria en Italia sería alentadora para los londinenses, sin embargo, deberán voltear a ver los resultados de 4 equipos: Barcelona, Sporting Lisboa, Manchester City y hasta el Atlético de Madrid para saber si evitan los playoffs.

Su sitio en playoffs no se los arrebata nadie.

Chelsea se meterá al Estadio Diego Armando Maradona para medirse a Napoli en la última jornada de Fase Liga. Reuters

Barcelona / 9°, 13 puntos (+5).

Partido de la última jornada: Vs Copenhague (en España).

El panorama es sumamente alentador para el conjunto culé en esta última jornada, ya que deben derrotar al equipo en el que milita el mexicano Rodrigo Huescas por la mayor cantidad posible y fijarse en la diferencia de goles respecto a Chelsea, Sporting Lisboa, Manchester city y Atlético de Madrid.

Un punto a favor para Lamine Yamal y compañía es el enfrentamiento entre PSG y Newcastle, ya que uno de ellos perderá puntos y podrían utilizar ese enfrentamiento como ventaja.

Los de Hansi Flick ya cuentan con playoffs asegurados.

Barcelona deberá ganar por goleada para terminar entre los 8 mejores de Champions League, escenario que luce acorde a la circunstancia. Reuters

Manchester City / 11°, 13 puntos (+4)

Partido de la última jornada: Vs Galatasaray (en Inglaterra).

Luego de caer ante Bodo/Glimt de manera sorpresiva, los Citizens no dependen de sí mismos, por lo que deberán de imponer condiciones frente a los turcos de manera categórica y esperar un empate entre PSG y Newcastle que aumente sus posibilidades de quedar entre los 8 mejores.

La diferencia de goles (+4) podría ser un factor a considerar, por lo que los de Pep Guardiola tendrían que vivir una nueva Noche Mágica.

Galatasaray será el rival de Manchester City, mismo al que los ingleses tendrían que golear para soñar con los 8vos de manera directa. Reuters

Atlético de Madrid / 12°, 13 puntos (+3)

Partido de la última jornada: Vs Bodo/Glimt (en España).

Los Colchoneros jugarán en casa ante un equipo que viene de sacar una sorpresiva victoria frente a Manchester City, como lo es el Bodo/Glimt de Noruega.

El panorama no luce alentador para Atlético de Madrid, ya que requiere de los 3 puntos, golear a los nórdicos y esperar que 4 entre Manchester City, Sporting Lisboa, Barcelona, Chelsea, Newcastle, PSG y Tottenham no salgan victoriosos, o su diferencia de goles no sea mayor.

El verdadero objetivo es quedar entre los mejores calificados a playoffs y soñar con un rival accesible para dicha etapa de la Champions League.

Atlético de Madrid ya cuenta con su sitio seguro para los playoffs de Champions League. Reuters

Inter de Milán, Juventus y Borussia Dortmund

Sus aspiraciones por llegar directo a los Octavos de Final son prácticamente nulas por la cantidad de combinaciones que tendrían que presentarse, sin embargo, una eliminación en la Fase Liga representaría un auténtico caos para cualquiera de estas escuadras.

Inter de Milán / con 12 puntos y +6, los nerazzurri están condenados a jugar los playoffs, por lo que un triunfo ante Borussia Dortmund en Alemania les aseguraría terminar entre los mejores equipos que disputarán esta fase.

Juventus / 12 puntos y +4 en la diferencia de goles le impide a la Vecchia Signora soñar con un sitio para calificar directo a Octavos de Final, sin embargo, la visita a Mónaco será de suma relevancia para ser local en el partido definitivo de playoffs.

Borussia Dortmund / el único de los gigantes sin su boleto a playoffs asegurado previo a la última jornada son los alemanes, quienes recibirán al Inter de Milán; la eliminación en Fase Liga luce sumamente lejana, sin embargo, podrían quedar muy mal parados de cara a los playoffs.

Borussia Dortmund es el único 'gigante' que no cuenta con su boleto asegurado para playoffs de Champions League. Reuters

