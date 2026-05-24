Cesc Fábregas y el Como 1907, a Champions por primera vez

Con el Inter de Milan ya proclamado campeón con varias jornadas de antelación, la atención en la Serie A se centró en la intensa lucha por los puestos europeos, que mantuvo la emoción hasta la última fecha.

La batalla por Europa regaló giros inesperados, con clubes históricos y emergentes disputando cada punto. El Como se erigió como una de las grandes revelaciones y otros grandes como el AC Milan y la Juventus, no estarán en la mayor competición a nivel de clubes.

Jugadores del Como 1907, previo a un partido REUTERS

El Como de Fábregas se clasifica a Champions League

En la última jornada de la Serie A, el Como 1907 ganó su partido y alcanzó el cuarto lugar, clasificando a la UEFA Champions League por primera vez en su historia.

El triunfo en la fecha final ante el Cremonense, permitió al equipo de Fábregas alcanzar los 71 puntos y asegurar la cuarta posición, superando por poco a los Rossoneri y a la Vecchia Signora en la tabla.

Con esta clasificación, el Como escribirá un nuevo capítulo en su historia. De las divisiones inferiores a la Champions League, el ascenso meteórico del club bajo la dirección del técnico español ha capturado la atención del futbol italiano y europeo.

El meteórico ascenso del Como con Cesc Fàbregas

Cesc Fábregas llegó a Como inicialmente como jugador en 2022 y, tras colgar las botas, asumió roles en la cantera antes de tomar las riendas del primer equipo.

Cesc Fábregas dirigiendo un partido del Como 1907 REUTERS

En 2024 logró el ascenso a Serie A y, en la temporada siguiente, un meritorio décimo puesto que sentó las bases para el salto actual.

Con inversiones inteligentes y un plantel equilibrado, el Como se consolidó como un equipo competitivo. Jugadores como Nico Paz y Tasos Douvikas brillaron bajo las órdenes de Fábregas, quien implementó un estilo atractivo y efectivo que combinó solidez defensiva (la mejor de la liga con solo 29 goles encajados).

El proyecto del Como, ha pasado de estar en la cuarta división italiana hace pocos años a codearse con los gigantes de Europa. Fábregas ha sido el arquitecto de esta transformación, demostrando su gran proyección en los banquillos.

Clasificación final Serie A 2025/26