Milan no despierta de la pesadilla: Peleaban el título y terminan sin Champions

Milan cayó frente a Cagliari en la última Jornada de la Serie A y dejaron escapar su sitio en Champions League para la temporada 2026-27; Santiago Gimenez arrancó como titular, dio una asistencia y terminó saliendo de cambio tras los primeros 45 minutos.

Obligados a la victoria para no depender de ningún otro resultado y asegurar su sitio en competencias europeas luego de que este año no disputaron ningún torneo a nivel continental, Milan arrancó con el pie derecho al irse por delante en el marcador (2’) con el tanto de Alexis Saelemaekers, quien recibió la asistencia de Santiago Gimenez.

Conforme fueron pasando los minutos en San Siro, Milan se fue apagando y Cagliari aprovechó de la mejor forma posible para igualar por conducto de Gennaro Borelli (20’) y darle la vuelta en el 57’ con el tanto del uruguayo Juan Rodríguez.

Cada una de las modificaciones enviadas por Massimiliano Allegri fueron completamente inútiles, ya que la escuadra Rossoneri no logró imponerse condiciones y volver al empate que los metiera de lleno en un partido en el que se mantenían con la obligación de rescatar puntos.

Finalmente, el 1-2 en favor de Cagliari se concretó, Milan terminó con 70 puntos en la tabla de posiciones de la Serie A y -de pelear el título semanas atrás con el Inter- cayó hasta el 6º peldaño, dejando a Como en el 4º lugar con 71 unidades y aprovechando el último cupo a la siguiente Champions League.

Tras los resultados obtenidos, estos son los equipos de la Serie A que estarán en competencias europeas para la siguiente temporada:

Champions League / Inter de Milán, Napoli, Roma y Como.

Europa League / Juventus y Milan.

Conference League / Atalanta.

El fracaso obtenido por el Milan en la presente temporada supone la salida de Massimiliano Allegri de la institución, sin embargo, en las siguientes horas podría confirmarse su continuidad.

En el caso de Santiago Gimenez, el delantero mexicano pudo haber vivido sus últimos minutos con la escuadra Rossoneri y durante el verano podría estar completamente abierta la posibilidad de recalar en otro club del Viejo Continente.

Santiago Gimenez y Milan no jugaron competencias europeas esta temporada: 2025-26. Reuters

BFG