El Inter recupera el trono de Italia y firman su estrella 21 en la Serie A

El Inter de Milán ha reclamado su trono en el fútbol italiano al asegurar matemáticamente el Scudetto tras vencer 2-0 al Parma en San Siro. Con esta victoria, los nerazzurri alcanzan su título número 21 de liga, colocándose 12 puntos por delante del Napoli, campeón de 2025, a falta de solo tres jornadas para el cierre del calendario.

El camino a la gloria se despejó poco antes del descanso, cuando Marcus Thuram batió al guardameta Zion Suzuki con un disparo angulado. La fiesta se completó en el minuto 80 gracias a Henrikh Mkhitaryan, quien definió tras una asistencia de Lautaro Martínez.

La redención de Cristian Chivu

Este título comenzó a gestarse tras la dolorosa derrota 5-0 ante el PSG en la final de la Champions de 2025. Ante el fin de ciclo de Simone Inzaghi, la directiva apostó por Cristian Chivu, héroe del Triplete y técnico de la Primavera. Pese a las dudas iniciales por su inexperiencia, el rumano ha firmado una temporada histórica.

Por ejemplo, registró un 74% de victorias, la cifra más alta para un técnico debutante en el club, superando a Mourinho y Conte. Mantuvo la estructura del 3-5-2, pero incrementó la verticalidad y la fluidez en las transiciones.

Además, gestionó con éxito una plantilla que dominó las estadísticas de mejor ataque (81 goles).

Pilares de un equipo dominante

El éxito no se explica sin nombres propios. Federico Dimarco firmó una campaña de leyenda al registrar 17 asistencias, una cifra histórica para un defensor en la Serie A. Por su parte, Pio Esposito aportó la frescura necesaria en la rotación ofensiva con 6 anotaciones críticas. Lautaro Martínez, consolidado como líder, superó los 128 goles de Altobelli para seguir escalando en el olimpo de los máximos anotadores históricos de la institución.

Tabla General Serie A 2025-2026