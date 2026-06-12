César Ramos debutará en el Mundial 2026; lo designan para el Irán vs Nueva Zelanda

El arbitraje mexicano tendrá representación desde el arranque de la Copa Mundial 2026. La FIFA confirmó la designación del árbitro mexicano César Ramos para dirigir el encuentro entre Irán y Nueva Zelanda, correspondiente a la primera jornada de la Fase de Grupos.

El compromiso se disputará el próximo 15 de junio en Los Ángeles, donde el silbante mexicano hará su debut en la justa mundialista, consolidando una trayectoria que lo ha colocado entre los árbitros más reconocidos de la Concacaf.

Tercera Copa del Mundo para César Ramos

La designación de Ramos marca su tercera participación en una Copa del Mundo. El árbitro mexicano ya formó parte de los cuerpos arbitrales en Rusia 2018 y Qatar 2022, acumulando experiencia en los escenarios más importantes del futbol internacional.

Gracias a sus destacadas actuaciones en torneos organizados por FIFA y Concacaf, César Ramos se ha consolidado como uno de los jueces de mayor prestigio en la región, ganándose la confianza del máximo organismo del futbol mundial para encuentros de alto nivel.

César Ramos señalando una falta. Mexsport

Reconocimiento al arbitraje mexicano

El nombramiento también representa un nuevo reconocimiento para el arbitraje nacional. En los últimos años, México ha logrado posicionar a varios de sus silbantes en competencias internacionales, reflejando el crecimiento y la credibilidad que ha alcanzado el arbitraje mexicano ante la FIFA.

La presencia de Ramos en la Copa del Mundo 2026 fortalece esa tendencia y confirma el peso que tienen los árbitros mexicanos dentro de las designaciones mundialistas.

César Ramos señalando un penal. Mexsport

Un partido clave en el Grupo G

El choque entre Irán y Nueva Zelanda será uno de los primeros compromisos del Grupo G y podría resultar determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Además del interés deportivo, el desempeño de César Ramos será seguido de cerca por la Comisión de Árbitros de la FIFA, ya que una actuación sólida podría abrirle la puerta para recibir designaciones en partidos de mayor relevancia durante el desarrollo del torneo.