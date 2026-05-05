¡El trabajo soñado! Pagarán 50,000 dólares por ver todos los partidos del Mundial 2026

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 está cerca y un afortunado podrá ganar miles de dólares con una misión difícil de aceptar, pero que alguien debe hacer: mirar cada minuto del Mundial sin excepción.

La cadena FOX Sports en Estados Unidos lanzó la vacante de puesto "FOX One Chief World Cup Watcher", diseñada para los fanáticos más apasionados

Un salario de 50,000 dólares por vivir el fútbol

El candidato seleccionado recibirá un salario de 50,000 dólares por una labor que muchos considerarían un pasatiempo: ver los 104 partidos del Mundial más grande de la historia. La jornada se extenderá durante los 39 días que dura la competencia, del 11 de junio al 19 de julio, y los encuentros deberán seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming FOX One en resolución 4K.

El "lugar de trabajo" es otro de los grandes atractivos. El elegido operará desde una oficina personalizada y construida exclusivamente para este fin en el corazón de Times Square, en Nueva York, donde se convertirá en el centro de atención de miles de turistas y locales que transitan diariamente por la zona.

Responsabilidades y requisitos del cargo

La labor del Chief World Cup Watcher va más allá de simplemente observar la pantalla. Según el comunicado, las responsabilidades incluyen:

Ver cada minuto de la cobertura de FOX Sports de los 104 partidos.

de la cobertura de FOX Sports de los 104 partidos. Crear y compartir contenido auténtico en redes sociales durante todo el torneo para demostrar autoridad en el análisis y apoyo a las selecciones.

auténtico en redes sociales durante todo el torneo para demostrar autoridad en el análisis y apoyo a las selecciones. Transmitir la emoción del evento, desde los festejos hasta los momentos de tensión, convirtiéndose en un espectáculo social y físico en Times Square.

¿Cómo postularse para la vacante?

Para encontrar al candidato, los interesados deberán usar la plataforma de Indeed. Tienen hasta el 17 de mayo para actualizar su perfil en dicha plataforma, destacando especialmente sus habilidades en periodismo, reportaje y creación de contenido.

El ganador será anunciado oficialmente el sábado 6 de junio durante la transmisión del partido entre los Boston Red Sox y los New York Yankees.