Magistral victoria de Carlos Alcaraz sobre Khachanov para avanzar a Octavos en Viena

En la Wiener Stadthalle, Carlos Alcaraz reapareció cinco años después como un torbellino contenido y ante un Karen Khachanov sólido y agresivo que no se rindió ni un instante, el murciano impuso su ritmo y lo venció en dos sets (6-4 y 7-6 (7-5)).

El ruso abrió el primer set con un break, pero Alcaraz reaccionó de inmediato, recuperó el servicio y, con bolas profundas y altura, impuso su ritmo para cerrar 6-4. El público, entregado desde el primer golpe, ya intuía que el español había recuperado el pulso del partido.

El segundo set fue un auténtico duelo de nervios. Alcaraz dominó desde el fondo y multiplicó los golpes ganadores, pero Khachanov salvó hasta tres bolas de partido con una sangre fría notable.

La celebración de Carlos Alcaraz tras avanzar a Octavos en Viena REUTERS

El ruso incluso se puso por delante con un break al 6-5, obligando al español a un rebreak inmediato que llevó el encuentro al tie-break. Allí, en un intercambio de errores y mini-breaks, Alcaraz se recompuso y cerró 7-5.

Tras 2 horas y 4 minutos, el murciano celebraba la victoria y elevaba a 7-0 su balance particular ante Khachanov.

Fue una victoria trabajada, de esas que muestran carácter más que brillantez absoluta, pero que confirman que Alcaraz, fresco tras su reaparición, sigue siendo un rival temible en pista cubierta.

Alcaraz, a esperar rival en Octavos

Carlos Alcaraz no conoce todavía a su oponente de Octavos de Final. Se medirá el jueves al vencedor del partido entre el local Jurij Rodionov y el georgiano Nikoloz Basilashvili, que se disputa este miércoles. El camino del español en Viena sigue abierto y por definir.