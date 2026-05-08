Carlos Acevedo, ansioso por competir con Memo Ochoa en la portería de la Selección Mexicana 

Carlos Acevedo está maravillado con el próximo arribo de Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana. Aunque respetuoso de las jerarquías, para el guardameta de Santos Laguna la competencia interna será mejor durante la concentración mundialista en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

“Sin duda, sabemos lo que representa Memo para México, para la afición, incluso para el plantel, esa seguridad que te da, el respaldo, yo tenía rato sin coincidir, pude platicar con él en la fecha FIFA pasada, un año y medio, yo lo veo bien, contento, antes de que llegara Memo estaba Luis Ángel, somos porteros positivos, la competencia la elevamos, Raúl ha hecho grandes partidos, estamos preparados, nos estamos preparando para hacer lo mejor para México.

“Personalmente, con estar aquí busco ser el número uno, no está en nuestra cabeza el dos o el lugar tres. Pero que Javier Aguirre decida, él sabrá quién está mejor. Ser seleccionado nacional es lo mejor para nosotros, estás hablando de 18 equipos y solamente tres mexicanos, estar dentro de esa lista es genial”, explicó previo al entrenamiento.

La llegada de Memo Ochoa al CAR se contempla para el próximo lunes. Aunque ya está en territorio mexicano, el meta internacional cumplirá compromisos comerciales.

Armonía en la Selección Mexicana

Acevedo se encuentra en la lista de los 20 seleccionados por Javier Aguirre, en la que Raúl Rangel figura como el titular de las redes.

Respecto al ambiente en la concentración de jugadores de la Liga MX, Carlos Acevedo aseguró que los ánimos están a tope, luego de la polémica de Chivas y Toluca por retener jugadores y que motivó a Javier Aguirre a reiterar su condición: jugador que no llegara a la concentración el miércoles, quedaba fuera del Mundial.

“El grupo siempre ha estado unido, siempre se resolvió de la mejor manera, la comunicación con el jugador, directiva, siempre transparente, siempre ha sido así, ha informado todo lo que ha pasado en las selecciones nacionales, da la cara siempre, eso es muy importante, se resolvió de buena manera, cenamos todos, estamos todos riéndonos, los últimos fueron Jesús Gallardo y Alexis Vega, estamos enfocados en lo que es el Mundial”.

Por último, el guardameta reveló el acercamiento con Luis Ángel Malagón, portero del América y quien causó baja tanto con su club como con la Selección por una lesión del tendón de Aquiles, la cual requirió cirugía.

“Bueno, a Luis lo conozco, desde que estaba en Santos, es una noticia muy triste, lo que menos quieres es que un compañero se lastime, pude hablar con él, como compañero, duele, me tocó estar en esa situación, a la mayoría de los jugadores, estamos expuestos a una lesión, le mando bendiciones la mejor recuperación”.