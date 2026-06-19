'Canelo' pone al futbol por encima del box

Saúl Canelo Álvarez fue contundente durante una entrevista a FIFA y aseguró que el futbol está por encima del box, deporte en el que se ha convertido en referente en México y el mundo entero; estuvo presente en los primeros partidos del Tri durante el Mundial 2026.

Siendo parte de los primeros compromisos del Tri en la justa mundialista, donde el conjunto de Javier Aguirre logró imponerse a Sudáfrica y Corea del Sur, la figura de Canelo Álvarez ha estado ligada al cuadro nacional en estos primeros partidos del Mundial 2026, ya que en la inauguración del certamen entregó el MVP del partido a Julián Quiñones y días más tarde visitó su tierra para presentarse en uno de los palcos de honor.

Una de las entrevistas concedidas por el pugilista mexicano fue a FIFA, asegurando que el futbol es el deporte más famoso del mundo –por encima del box- y asegurando que esta edición de la Copa Mundial de la FIFA es sumamente especial para los más de 120 millones de aficionados mexicanos:

El futbol es el deporte más famoso en el mundo y en México se vibra, se siente cada vez que juega México porque para nosotros es un orgullo apoyar al Tri y en esta ocasión, más todavía. Es algo muy importante para nosotros los mexicanos y que lo sentimos con mucho orgullo”

¿Cuándo pelea ‘Canelo’ Álvarez?

Será el sábado 12 de septiembre cuando Saúl Canelo Álvarez regrese a los cuadriláteros, pelea en la que se enfrentará ante el camerunés Christian Mbilli (campeón supermediano) desde Riad en Arabia Saudita.

Fue el propio boxeador africano quien no anduvo con medias tintas y en las últimas horas aseguró que terminará con el puño en alto cuando se enfrente al mexicano, haciendo valer su potencia física:

Nunca ha peleado con alguien que lance tantos golpes como yo y que ejerza tanta presión. Físicamente voy a destruirlo”.

El camerunés Christian Mbilli será el siguiente rival de 'Canelo' Álvarez. Mexsport

BFG