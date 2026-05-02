Canelo estalla en Las Vegas por el regreso de Munguía tras guerra mexicana

El regreso de Jaime Munguía tuvo como testigo principal a Saúl Álvarez, quien no ocultó su emoción tras la victoria del tijuanense en Las Vegas. Munguía está de vuelta en la élite, luego de imponerse por decisión unánime al nayarita Armando Toro Reséndiz, en una auténtica guerra entre mexicanos, para quedarse con el campeonato mundial de peso súper medio de la Asociación Mundial de Boxeo.

Munguía (46-2, 35 KO's), de 29 años, cumplió en un combate de alto desgaste, donde aceptó el intercambio y logró imponer su ritmo en los momentos clave, lo que se reflejó en tarjetas amplias de 117-111, 119-109 y 120-108. La pelea tuvo el sello clásico del boxeo mexicano, con presión constante, castigo y episodios cerrados que exigieron lo mejor de ambos, en una dinámica que mantuvo la intensidad de principio a fin.

Del otro lado, Reséndiz (16-3, 11 KO's) llegó como un rival peligroso, respaldado por su triunfo del año pasado ante el excampeón mundial Caleb Plant, lo que elevaba el nivel del compromiso y anticipaba una pelea exigente para Munguía, quien respondió con autoridad.

Jaime Munguía celebra con el puño en alto tras conquistar el título súper medio de la AMB, sellando su regreso a la élite del boxeo en una guerra mexicana en Las Vegas. Cortesia Golden Boy Promotions

Un factor clave en este regreso fue su preparación. Munguía trabajó para esta pelea bajo las órdenes de Eddie Reynoso, integrándose al mismo equipo de trabajo de Canelo, lo que le permitió pulir aspectos técnicos, mejorar su selección de golpes y mostrar una versión más disciplinada sobre el ring. Incluso, compartió campamento con el propio Saúl Álvarez, en una preparación que terminó reflejándose en su desempeño.

La escena que marcó la noche fue la reacción de Canelo. Desde la primera fila, siguió cada round con atención y estalló de emoción al escuchar la decisión de los jueces, levantándose para celebrar el triunfo de Munguía, en una imagen que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la velada.

Después, subió al ring para reconocerlo públicamente y respaldar su actuación.

Estoy muy contento con lo que vi, se vio muy bien. Es una persona muy disciplinada, eso lo llevó a ser campeón mundial y seguro eso lo llevará a ser de nuevo”, declaró Álvarez, destacando la evolución del tijuanense.

El respaldo también apunta al futuro inmediato. Canelo adelantó que es muy probable que Munguía forme parte de la cartelera “México contra el Mundo” en septiembre en Arabia Saudita, donde él será el protagonista enfrentando al francés Christian Mbilli, en una función que podría consolidar nuevamente la presencia del mexicano en escenarios internacionales de primer nivel.

El triunfo de Munguía representa un punto de quiebre en su carrera. Venía de un 2024 complicado, con derrotas ante el propio Canelo y ante Bruno Surace, además de un año fuera del foco tras la revancha en 2025. Hoy, regresa con cinturón en mano, en una guerra y con el respaldo del máximo referente del boxeo mexicano, lo que refuerza su posicionamiento.

Así, Munguía no solo volvió… volvió como campeón. Y lo hizo con una actuación que confirma su madurez, su capacidad para responder en escenarios grandes y su determinación para mantenerse en la conversación estelar del boxeo internacional, en un momento clave de su trayectoria.