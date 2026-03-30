Canelo Angulo tunde al Estadio Banorte: "No cambio el Nemesio Diez por nada"

Jesús “Canelo” Angulo, mediocampista del Toluca, salió en defensa de su compañero Paulinho tras sus declaraciones sobre el impacto del Estadio Nemesio Diez, asegurando que coincide totalmente con el portugués.

Luego de que Paulinho comparara el renovado Estadio Banorte con la casa de los Diablos Rojos, Angulo no dudó en respaldarlo y destacar la fortaleza que representa el Nemesio Diez para el equipo escarlata.

Yo tampoco cambiaría el Nemesio Diez por nada. Se ha convertido en nuestra fortaleza, es un estadio que pesa bastante y nosotros nos sentimos muy cómodos jugando ahí”, afirmó.

El mediocampista aseguró que el inmueble de Toluca seguirá creciendo en exigencia y ambiente, consolidándose como una de las plazas más complicadas de la Liga MX.

Estoy de acuerdo con Paulinho, creo que seguirá mejorando y será un estadio que pese aún más”, añadió.

Paulinho, con respaldo total en Toluca

Angulo también destacó el momento que vive el atacante portugués, quien fue convocado con su selección para los amistosos ante México y Estados Unidos.

El jugador escarlata dejó claro que el llamado es totalmente merecido, gracias a su rendimiento y goles en la Liga MX.

Estamos muy contentos por él. Se lo merece, es un gran jugador, nos ha ayudado mucho y ha sido importante para el equipo. Ojalá pueda mantenerse en futuras convocatorias”, comentó.

Además, resaltó el recibimiento que tuvo Paulinho por parte de la afición mexicana durante su visita a la capital.

Toluca resiente la baja de Marcel Ruiz

Finalmente, Angulo habló sobre la sensible baja de Marcel Ruiz, quien quedó fuera de la próxima Copa del Mundo con la Selección Mexicana debido a una lesión.

El mediocampista reconoció el impacto que tuvo la noticia dentro del equipo, destacando la calidad del futbolista.

Sabemos que Marcel es un jugador de mucha calidad, nos aporta bastante y su lesión fue un golpe duro para todos”, señaló.

A pesar de ello, confía en la profundidad del plantel escarlata para suplir su ausencia.

“Hay jugadores con mucha calidad que vienen empujando fuerte y quieren aprovechar la oportunidad”, concluyó.