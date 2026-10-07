¿Pelea de estreno? Canelo Álvarez sueña con inaugurar el nuevo estadio del Atlas

Saúl 'Canelo' Álvarez volvió a dejar en claro que su corazón es completamente rojinegro. Durante la presentación oficial del nuevo estadio del Atlas realizada este miércoles por Grupo PRODI, el pugilista tapatío sorprendió al revelar sus intenciones deportivas para la futura casa de la Academia.

El inmueble proyectado para el año 2030 promete convertirse en uno de los complejos deportivos y de entretenimiento más modernos del país, y más allá del futbol, el boxeador mexicano ya proyecta una velada histórica en la cancha.

En un mensaje grabado enviado durante el evento de presentación, el campeón tapatío dedicó unas palabras de aliento a la afición atlista y celebró de manera abierta el crecimiento que tendrá la institución con este nuevo recinto.

Fue precisamente durante su intervención donde el monarca de las divisiones supermedianas confesó que no solo sueña con combatir en el lugar, sino con convertirse en la figura principal que engalane la apertura del inmueble.

“El estadio que harán para el Atlas se lo merecen. Me gustaría ser el primero en estrenarlo, me gustaría tener una pelea ahí, sería un sueño hecho realidad. Eso es lo que sueño y quizá se pueda lograr”, expresó el tapatío.

La afición de Saúl por los colores del Atlas no es ningún secreto, pues en repetidas ocasiones se le ha visto respaldando al equipo en redes sociales e incluso asistiendo a los partidos para apoyar desde las tribunas.

'Canelo' y su histórica pelea en casa de Chivas

La intención de encabezar una cartelera en la nueva casa rojinegra toma un matiz particular, recordando que en mayo de 2023 el jalisciense regresó a pelear en México al abarrotar el Estadio Akron, hogar de las Chivas, acérrimo rival deportivo del Atlas.

Asimismo, además de poner la mira en la futura casa del club de sus amores, el pugilista reiteró que entre sus planes futuros también se encuentra realizar una última función de retiro en el Estadio Azteca ante casi 100 mil espectadores.