PRODI presume Ciudad UdeG, la nueva casa de los Zorros del Atlas
Contempla un recinto para más de 40 mil aficionados y 61 mil metros cuadrados de espacios públicos La meta, según informaron en un comunicado, es que el primer partido se dispute en 2030
Se ha hecho oficial. La nueva directiva de los Zorros del Atlas compartió detalles de la construcción de Ciudad UdeG, el nuevo estadio del equipo que comenzará a construirse el próximo año y se espera sea inaugurado en 2030.
En una presentación encabezada por los dirigentes de Grupo PRODI y las autoridades del estado, revelaron que el recinto ocupará un predio de 16 hectáreas y tendrá capacidad para más de 40mil aficionados en partidos de futbol. En el proyecto también están contemplados los encuentros de Leones Negros.
Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (PRODI) y la Universidad de Guadalajara (UdeG) anunciaron su alianza donde nace el proyecto para un territorio que pretenden integre educación, deporte, cultura, espacio público y actividad económica en un mismo entorno.
El recinto contará con 56 palcos, 16 boxes y más de 3 mil 600 asientos premium, de platea y preferente, además de espacios para activaciones y una oferta gastronómica regional, según detalló el comunicado compartido por la institución.
La operación contempla más de 200 eventos al año, entre partidos de futbol, conciertos, espectáculos y otras actividades deportivas y culturales. El proyecto incluirá un recinto contiguo de hasta 4 mil metros cuadrados para encuentros de menor escala, además de más de 8 mil 600 metros cuadrados destinados a tiendas de los equipos, el Museo del Futbol, comercios y restaurantes.
El estadio se ubicará en Ciudad UdeG, junto al Centro Cultural Universitario, la Biblioteca Juan José Arreola, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el Auditorio Telmex y el estadio de béisbol de los Charros.