Manchester United evita nueva derrota con gol sobre el final

Manchester United evitó una nueva derrota gracias a un sobre la hora en su visita al Fulham (1-1), un mal menor luego de haberse visto dominado por el equipo londinense, que abandonó el último puesto gracias a ese punto.

Un disparo del delantero brasileño Matheus Cunha, desviado por un defensor (89'), permitió a los Red Devils de Michael Carrick lograr una unidad justo antes del parón internacional.

Pero eso no despeja las dudas en torno a los Red Devils, duodécimo en la clasificación de la Premier League, con un pobre balance de una victoria, dos derrotas y dos empates.

Fulham (19º, 2 puntos) gana un puesto tras este segundo empate consecutivo, una semana después del conseguido en predios del Liverpool (0-0), y manda al Tottenham de Roberto De Zerbi al último lugar de la clasificación.

El duelo en Craven Cottage se jugó durante mucho tiempo a un ritmo más bien lento, algo sorprendente dada la situación de urgencia en la que se encontraban ambos equipos. Pero aun así ofreció algunos períodos más emocionantes.

En la primera parte, Fulham tuvo un largo momento de dominio, durante el cual el portero rival, el belga Senne Lammens, multiplicó las paradas ante los disparos de Josh King (28', 32') y Sander Berge (29').

La jugada del gol local nació de una recuperación de balón del capitán Calvin Bassey, que luego armó un disparo en la entrada del área. Lammens lo rechazó, pero el defensor argentino Lisandro Martínez se vio sorprendido y su control fallido se convirtió en un gol en propia puerta (63').

El guardameta de los londinenses, Bernd Leno, que ya había realizado una espectacular estirada al inicio del partido (10'), intervino con dos paradas lanzándose sobre un intento de Bryan Mbeumo (67') y luego otro de Cunha (74').

Pero el alemán acabó por rendirse en el epílogo del encuentro, descolocado por un compañero que intentó bloquear el disparo del brasileño. Carrick trató de dar optimismo y afirmó que el United hizo lo suficiente para llevarse los tres puntos.

"Creo que deberíamos haber ganado el partido, creo que creamos lo suficiente para ganar el partido", dijo.

Casi lo ganamos al final (...) Creo que podemos sacar mucho de hoy. Creo que también podemos aprender mucho. Podemos mejorar en ciertas cosas, eso está bastante claro, pero hoy hubo algunas buenas señales", agregó el DT inglés.

BFG