Defensa implacable: Los Patriots frenan a los Steelers y Carolina aplasta a Falcons en la NFL

Los New England Patriots consiguieron una contundente victoria por 20-3 sobre los Pittsburgh Steelers en el Gillette Stadium, impulsados por una exhibición defensiva dominante y el triunfal regreso de su corredor estelar. Con este resultado, ambos equipos nivelaron su marca a 1-1 en el inicio de la temporada de la NFL.

El principal protagonista a la ofensiva para New England fue el corredor TreVeyon Henderson, quien en su debut esta campaña lideró el ataque terrestre con 76 yardas e inauguró el marcador con una espectacular carrera de touchdown de 39 yardas en el primer cuarto. El quarterback Drake Maye gestionó el partido con solvencia, completando 14 de 22 pases para un total de 208 yardas.

El factor determinante del partido fue la asfixiante defensiva de los Patriots, que presionó de principio a fin a Aaron Rodgers. El experimentado mariscal de campo padeció una tarde aciaga: fue capturado cuatro veces, sufrió una intercepción del novato Gabe Jacas y tuvo dos balones sueltos. Uno de ellos, provocado por una captura de Christian Barmore, fue recuperado por Elijah Ponder, quien lo retornó 19 yardas hasta la zona de anotación en el último cuarto para sellar la victoria local.

El ataque de Pittsburgh lució inoperante, registrando únicamente 187 yardas aéreas. Gracias a este triunfo, el entrenador de los Patriots, Mike Vrabel, evitó comenzar el año con un registro negativo de 0-2.

Bryce Young lanza tres pases de anotación en la victoria de los Carolina Panthers en su visita a Atlanta. AFP

Bryce Young brilla en la paliza de los Carolina Panthers

En una exhibición categórica, los Carolina Panthers aplastaron 34-3 a los Atlanta Falcons sobre el emparrillado del Mercedes-Benz Stadium. Guiados por una actuación magistral del mariscal de campo Bryce Young, la defensiva de Carolina logró reivindicarse plenamente tras haber permitido 59 puntos la semana anterior, maniatando al ataque de Atlanta a tan solo tres unidades y forzando tres entregas de balón.

Young brilló con luz propia al registrar 287 yardas por aire y tres pases de anotación, conectando en dos ocasiones en la zona prometida con sus receptores. En contraste, los Falcons vivieron una auténtica pesadilla ofensiva, mermados por las ausencias por lesión en su plantilla. El pasador suplente Cooper Rush tuvo una jornada aciaga al sufrir dos intercepciones y un balón suelto antes de ser relevado por el novato Jack Strand.

Para sellar el dominio absoluto de los Panthers, el apoyador Devin Lloyd interceptó un envío de Strand y lo retornó 16 yardas hasta el touchdown durante el tercer cuarto. Con esta victoria, Carolina empareja su marca en 1-1, mientras que Atlanta tropieza hasta un preocupante 0-2 en el arranque de la campaña.

Resultados de los juegos de la NFL del mediodía (Semana 2)

Pittsburgh Steelers 3 - 20 New England Patriots

New England Patriots Carolina Panthers 34 - 3 Atlanta Falcons

Atlanta Falcons Minnesota Vikings 9 - 3 Chicago Bears

Chicago Bears Cincinnati Bengals 20 - 6 Houston Texans

Houston Texans New Orleans Saints 24 - 17 Baltimore Ravens

Baltimore Ravens Filadelfia Eagles 24 - 20 Tennessee Titans

Tennessee Titans Green Bay Packers 20-17 New York Jets

El partido Cleveland Browns vs. Tampa Bay Buccaneers fue suspendido debido a una amenaza de tormenta eléctrica.