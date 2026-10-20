Últimos boletos del México Vs Jamaica en más de $4,000

La Selección Mexicana se prepara para regresar a Monterrey. El duelo ante Jamaica el próximo martes 17 de noviembre, representará el primer partido oficial de Rafa Márquez como Director Técnico del Tri; últimos boletos disponibles, en más de $4,000.

Tras el Mundial 2026, México jugó sus primeros partidos con Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, sumando 2 empates (1-1 Vs Colombia y Perú) y cayendo frente a Estados Unidos (0-3) y Chile (0-2).

Sin margen de error, México se medirá a Jamaica en los Cuartos de Final de la Nations League de Concacaf, eliminatoria que arrancará en el Caribe con un enfrentamiento a disputarse el sábado 14 de noviembre, y cerrando en Monterrey el martes 17 del penúltimo mes del año.

La venta de boletos representó una gran respuesta por parte de la afición en Nuevo León, quienes agotaron prácticamente todas las localidades disponibles, dejando las premium aún con oportunidad de ser adquiridas.

El precio de los boletos aún disponibles asciende a $4,320 y $5,040 mismos que se ubican a escasos metros de la zona de bancas en donde estarán los suplentes del Tri y de los Reggae Boyz:

México enfrentará a Jamaica en Monterrey por el boleto a Copa Oro 2027 y Final Four. Captura de pantalla

Los últimos boletos para el México Vs Jamaica en Monterrey están en $4,320 y $5,040. Captura de pantalla

¿Qué ganará el Tri si elimina a Jamaica?

En caso de que el Tri acceda al Final Four de Concacaf, México asegurará su boleto directo a la Copa Oro 2027, además de mantenerse en la contienda del torneo en el que se presume como el actual campeón (1) y en donde busca acercarse a los 3 títulos de Estados Unidos.

Así es como se disputarán los Cuartos de Final en la Concacaf Nations League:

1. México Vs Jamaica

2. Panamá Vs Curazao

3. Canadá Vs Guatemala

4. Estados Unidos Vs Haití

* El Final Four de la Nations League de Concacaf se llevará a cabo en el mes de marzo de 2027, donde las Semifinales, partido por el Tercer Lugar y la Final, se disputarán a 90 minutos.

BFG