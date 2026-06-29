Cambia de horario la función del martes 30 de junio en la Arena México

La función del martes 30 de junio de 2026 en la Arena México tendrá un horario especial, debido a que se realizará a las 4:30 de la tarde, con la finalidad de que los aficionados puedan disfrutar de la jornada de lucha libre y tener tiempo para ir a apoyar a la Selección Mexicana, que enfrentará a Ecuador en los Dieciseisavos de final.

En la lucha estelar, Templario y Titán pactaron una “unión” para enfrentar a Último Guerrero y Gran Guerrero.

Las Amazonas también estarán presentes en la cartelera del martes 20 de junio. Las Reinas del Strong Style, Zeuxis y Keyra, chocarán contra Las Infernales, Dark Silueta y Valkyria.

CARTELERA COMPLETA DEL MARTES 20 DE JUNIO DE 2026:

- Lucha estelar en relevos: Templario y Titán vs Último Guerrero y Gran Guerrero.

- Lucha semifinal: Neón, Capitán Suicida y Fugaz vs Black Tiger, Villano III y Villano III Jr.

Neón se presentará en la batalla semifinal Foto: CMLL

- Match Relámpago: Xelhua vs El Valiente.

- Lucha femenil: Zeuxis y Keyra vs Dark Silueta y Valkyria.

- Segunda lucha: Rey Cometa, Espíritu Negro y Fuego vs Crixus, Troyano y Kamelot.

- Primera lucha: Último Dragoncito, Shockercito y Fantasy vs Full Metal, Rostro de Acero y Pequeño Pólvora.