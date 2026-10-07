Se cae el fichaje de Dani Carvajal por el Getafe, ¿Qué pasó? 

Dani Carvajal estaba a un paso de volver a competir. El excapitán del Real Madrid, agente libre desde el 30 de junio, había encarrilado su llegada al Getafe.

El propio Ángel Torres, presidente del club, aseguró el martes a DAZN que el lateral de 34 años ya había pasado el reconocimiento médico, que el acuerdo entre las partes estaba cerrado y que solo faltaba el encaje con LaLiga.

Pero en menos de 24 horas el relato se deshizo. Lo que parecía el regreso del internacional español a LaLiga quedó en el aire por el límite salarial del Getafe.

Dani Carvajal en un partido con el Real Madrid. REUTERS

Se cae el fichaje de Carvajal por el Getafe: “Se ha roto todo”

El martes, Torres fue explícito. “Estamos en ello. El míster me estaba pidiendo un jugador de banda y no lo encontramos, pues un carrilero, a ver si le vale. Falta que LaLiga y yo lleguemos a un acuerdo. Ha pasado reconocimiento médico y todo”, dijo.

Horas después, a la salida de las oficinas, cambió el tono: calificó aquellas palabras de “broma”, habló de “humo” y sentenció que Carvajal “no va a venir” y que “no está fichado”.

De paso metió en la conversación a otros libres, Sergio Ramos y Dani Parejo, y admitió que había hablado con el lateral de su estado físico, pero que no confiaba en cerrar la operación en las próximas horas.

Este miércoles el giro se consumó ante El Chiringuito. “No hay nada. Se ha roto todo”, respondió Torres al ser preguntado por el fichaje. Minutos más tarde matizó el alcance de la ruptura:

No hay noticia. No hay acuerdo, no se puede romper lo que no hay acuerdo. Lo vamos a intentar. Todas las partes tienen que dar el OK: LaLiga, el jugador y el club. Hoy no va a haber nada”, añadió.

El obstáculo no es el mercado, cerrado para el resto y abierto para un agente libre según la normativa FIFA, sino el control económico. El Getafe ha excedido el límite de coste de plantilla y LaLiga no da el visto bueno a la inscripción.

¿Qué pasará con Carvajal?

El lateral sigue sin equipo y el Getafe continúa siendo, sobre el papel, el destino más cercano. Torres insiste en que el club lo va a intentar y el propio jugador encaja con lo que busca Bordalás: experiencia en el carril derecho.

La proximidad a Leganés y la posibilidad de seguir en Primera pesaron en el acercamiento, pero hoy no hay firma ni fecha.

Fuera de España el nombre no se ha apagado. Fabrizio Romano señaló que Carvajal ha sido ofrecido a varios clubes de la Serie A, con el Milan entre los destinos que han sonado, aunque sin una negociación comparable a la que llegó a abrirse con el Getafe.