Dani Carvajal tiene acuerdo con el Getafe; solo espera el visto bueno de LaLiga para firmar

Dani Carvajal está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Getafe. Tras finalizar su contrato con el Real Madrid el pasado 30 de junio, el lateral derecho de 34 años se encuentra negociando su incorporación al conjunto azulón como agente libre, en una operación que ha avanzado de forma definitiva en las últimas horas.

El futbolista madrileño ya superó el reconocimiento médico, uno de los requisitos indispensables que la directiva del Getafe debía cumplir antes de avanzar con los términos contractuales. Su estado físico era un aspecto bajo la lupa debido a la grave lesión de rodilla que sufrió en el pasado; sin embargo, Carvajal se ha mantenido entrenando por su cuenta de forma regular para conservar un estado óptimo.

El factor Bordalás y la prioridad de seguir en Europa

A lo largo del mercado de fichajes, el defensor recibió propuestas de ligas fuera de Europa, pero su prioridad siempre fue mantenerse compitiendo en el máximo nivel del continente. La cercanía geográfica de su entorno familiar en Madrid y el proyecto deportivo encabezado por el director técnico José Bordalás terminaron por convencer al jugador.

Bordalás considera que la experiencia del canterano madridista aportará un salto de calidad necesario para la banda derecha del equipo. Carvajal llega a este reto tras una etapa sumamente exitosa en el Santiago Bernabéu, donde militó por más de una década y se consolidó como uno de los zagueros más ganadores del club.

Trámites financieros con LaLiga: El último paso

A pesar de que los acuerdos contractuales entre el Getafe y el jugador están prácticamente cerrados, el fichaje todavía no se ha hecho oficial. La directiva encabezada por el presidente Ángel Torres se encuentra resolviendo los detalles correspondientes al límite salarial y la aprobación regulatoria de LaLiga.

Para facilitar su encaje financiero dentro de la plantilla, el lateral aceptó una adecuación en sus pretensiones económicas. Una vez que la patronal del futbol español autorice la inscripción del documento, se procederá a la firma definitiva y a la presentación del experimentado zaguero con la camiseta del club azulón.