Cadillac F1: Filtran detalles del diseño antes de su estreno en el Super Bowl

Cadillac sigue preparando el lanzamiento del primer monoplaza de su historia dentro de la Fórmula 1 y este fin de semana ha lanzado un nuevo promocional de cara al gran anuncio que harán durante el Super Bowl LX que disputarán los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle.

En el video se muestra un breve anuncio de que el equipo está listo para mostrar la decoración del nuevo monoplaza, el primero que manejarán Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas siendo los primeros competidores de la escudería americana para la temporada 2026.

Cadillac decidió usar un comercial en el Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, para mostrar la decoración del coche, el cual aún no tiene nombre pero ya rodó durante los test privados en Barcelona donde “Checo” Pérez y Bottas tuvieron cada uno día y medio de test, aunque con el originario de Jalisco con complicaciones en su debut. Previo a eso, la escuadra había hecho un shakedown en Silverstone para encender por primera vez en pista el motor Ferrari.

¿Cómo será el diseño del Cadillac?

Justo en el día de las filmaciones en Silverstone algunos usuarios se percataron que existía otro coche que presentaba detalles en color blanco/crema en la parte posterior, indicando que era parte oficial de la decoración definitiva que se mostrará el 8 de febrero a nivel internacional.

Cadillac ha corrido durante los test en Barcelona con una decoración negra, pero se espera que la combinación definitiva también tenga este color, tal como aparece en los uniformes de los pilotos.

Luego de las pruebas en España, Cadillac regresó a su base en Silverstone para iniciar la preparación y viajar al siguiente test, la prueba en Bahréin, tres días de sesiones que ya serán abiertos al público y a los medios.