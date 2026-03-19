Cade Cunningham causa baja por colapso de pulmón: ¿Qué le pasó al líder de los Pistons?

Las alarmas sonaron con fuerza en toda la NBA tras la sorpresiva noticia médica sobre la máxima figura de los Detroit Pistons. El equipo del estado de Míchigan atraviesa un momento de ensueño al liderar la Conferencia Este con autoridad, pero ahora enfrenta un obstáculo mayúsculo. La directiva confirmó este jueves que Cade Cunningham sufrió un colapso en el pulmón izquierdo, una condición delicada que lo alejará de las duelas por un tiempo considerable.

Cade Cunningham jugando ante los Toronto Raptors. REUTERS

El incidente ocurrió el martes pasado durante el primer cuarto del partido contra los Washington Wizards. En una jugada de máxima intensidad, el talentoso jugador de 24 años se lanzó por un balón dividido y chocó violentamente contra Tre Johnson. Aunque los médicos inicialmente pensaron que el dolor derivaba de simples espasmos en la espalda baja, los estudios posteriores arrojaron un diagnóstico mucho más severo y preocupante.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE UN COLAPSO DE PULMÓN?

Para entender la gravedad de la lesión del escolta estadounidense, resulta vital explicar médicamente qué ocurrió en su cuerpo. Un colapso de pulmón, conocido en el ámbito clínico como neumotórax, sucede cuando el aire se filtra en el espacio ubicado entre los pulmones y la pared torácica. Este aire acumulado ejerce una fuerte presión sobre el órgano respiratorio y evita que se expanda con normalidad al momento de inhalar.

Cade Cunningham durante un partido de Detroit. REUTERS

Las causas varían desde una enfermedad respiratoria subyacente hasta un traumatismo contundente en el pecho, justo como el fuerte impacto que recibió la estrella de Detroit. Los síntomas principales incluyen dolor repentino en el tórax y dificultad extrema para respirar. El tratamiento exige reposo absoluto y, en ciertos escenarios médicos, la inserción de una sonda torácica para extraer el aire atrapado. Por esta razón, el cuerpo médico de la franquicia dictaminó que la salud del atleta requiere máxima precaución.

EL IMPACTO PARA LOS PISTONS RUMBO A LOS PLAYOFFS

La ausencia de Cade Cunningham representa un golpe durísimo para las aspiraciones de su quinteto. Sus números de la temporada asombran a propios y extraños: promedia 24.5 puntos, 9.9 asistencias, 5.6 rebotes y 1.5 robos por encuentro. Su talento consolidó a la organización en la cima del Este con una impresionante marca de 49 triunfos y 19 derrotas, sacando una ventaja de tres juegos y medio sobre los Boston Celtics.

Cade Cunningham jugando ante los San Antonio Spurs. REUTERS

El comunicado oficial indicó que el jugador pasará por una reevaluación médica en dos semanas exactas. Esto significa que el motor ofensivo del equipo se perderá, por lo menos, ocho compromisos vitales de la campaña regular contra rivales de gran peso como Golden State, Los Angeles Lakers y Oklahoma City. Si la recuperación fluye sin contratiempos, su retorno ideal ocurriría el próximo 2 de abril en el duelo en casa frente a Minnesota.

Mientras tanto, la escuadra buscará mantener el liderato para romper una maldición histórica. Los aficionados de Detroit sueñan con trascender en la postemporada, recordando que la institución no gana una serie de playoffs desde el lejano 2008. El año pasado los Knicks los eliminaron rápidamente en la primera ronda, por lo que ahora todo depende de cómo el resto de la plantilla responda ante la sensible baja de su capitán.