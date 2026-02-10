'Cabecita' Rodríguez es agente libre y coquetea con su regreso a Liga MX

El delantero uruguayo de 32 años, Jonathan Cabecita Rodríguez, rescindió su contrato con Portland Timbers y se convirtió en agente libre, por lo que su llegada a la Liga MX podría darse para este mismo Clausura 2026, debido a un periodo extraordinario para los jugadores que se encuentran en dicha situación.

Llegando al conjunto estadunidense en 2024, Cabecita dejó buenas sensaciones en su paso por América –donde fue campeón- y logró convertirse en un recambio de lujo para André Jardine, sin embargo, su competencia directa con Brian Rodríguez lo terminó alejando de la titularidad, cuestión por la que forzó su salida de la escuadra azulcrema.

Pese a un buen inicio con Portland Timbers, el uruguayo sufrió diversas lesiones que hicieron dudar a la Directiva de mantenerlo entre sus filas, por lo que en las últimas horas se hizo oficial su salida del conjunto estadunidense, mismo en el que estaba contratado como jugador franquicia.

Quedando como agente libre, Cabecita se encuentra en busca de un equipo en el que pueda llamar la atención de Marcelo Bielsa y –contra todo pronóstico- subirse a la lista final de Uruguay para el Mundial 2026, mismo en el que se medirá en Fase de Grupos ante Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

Día límite para llegar a la Liga MX

En su situación de agente libre, y a pesar de que el cierre de registros fue el lunes 9 de enero, el charrúa cuenta con la posibilidad de unirse a cualquiera de los 18 equipos de la Liga MX que mantenga un cupo de NFM (No Formado en México), teniendo el martes 3 de marzo como último día para hacerlo.

En caso de concretarse, Cabecita Rodríguez estaría viviendo su cuarta experiencia en el futbol mexicano, luego de vestir las playeras de Santos, Cruz Azul y América, conjuntos en los qu logró consagrarse como campeón.

Estos son los títulos de Jonathan Rodríguez en su paso por la Liga MX:

1. Santos / Liga MX, Apertura 2018.

2. Cruz Azul / Supercopa MX 2018-19.

3. Cruz Azul / Liga MX, Clausura 2021.

4. Cruz Azul / Campeón de Campeones 2020-21.

5. América / Liga MX, Apertura 2023.

6. América / Liga MX, Clausura 2024.

7. América / Campeón de Campeones 2023-24.

México y Portugal, son los únicos países en los que Cabecita Rodríguez ha sido campeón. Mexsport

* Otro de sus posibles destinos es el Peñarol de Uruguay, conjunto con el cual debutó como profesional y del que salió para dar el salto al Benfica de Portugal.