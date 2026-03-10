BYD estaría analizando la posibilidad de entrar a la Fórmula 1 comprando un equipo 

La Fórmula 1 podría recibir al jugador más agresivo de la industria eléctrica. BYD, la compañía china que desbancó a Tesla como el mayor vendedor de autos eléctricos en el planeta, tiene la mira puesta en las dos categorías reinas del deporte motor: la Fórmula 1 y el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).

Según reportes de Bloomberg, BYD está analizando seriamente su desembarco en la competición de élite. La estrategia no es solo un capricho deportivo, sino una maniobra de marketing global para consolidar su imagen de marca frente a una competencia que cada vez es más feroz.

Con las regulaciones 2026 priorizando la potencia eléctrica y la sostenibilidad, el momento para el fabricante eléctrico podría ser el idóneo pensando en el futuro donde esto se mantendrá.

¿Compra o creación propia? El "factor Alpine"

Aunque BYD tiene los recursos para construir una escudería desde cero, los altos costos de inscripción de la F1 sugieren que la marca optaría por comprar un equipo existente. En los pasillos del paddock, el nombre de Alpine resuena con fuerza. La escuadra francesa, propiedad del Grupo Renault, se perfila como la "llave maestra" perfecta: actualmente compiten tanto en F1 como en el WEC con sus Hypercars.

Sin embargo, el panorama de Alpine es incierto. La firma ya confirmó que abandonará la resistencia al terminar la temporada 2026, y en la Fórmula 1 los rumores de venta de activos son constantes.

Según The Telegraph, figuras de la talla de Toto Wolff y Christian Horner estarían monitoreando la venta de participaciones accionarias del equipo, lo que abre una ventana de oportunidad para que el capital chino tome el control de la estructura de Enstone y Viry-Châtillon.

De esta forma, BYD no tendría que realizar una fuerte inversión al inicio, ni siquiera dependería de un motor dado que Alpine tiene un contrato con Mercedes por varias campañas.