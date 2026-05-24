VIDEO: Tardó 11 años en llegar a la MLB… y debutó con jonrón

Bryan Torres estuvo a punto de dejar el béisbol hace apenas unos años. Hoy, a sus 28 años , terminó siendo ovacionado en las Grandes Ligas tras conectar un jonrón en su debut con los St. Louis Cardinals .

El puertorriqueño vivió una noche soñada en la victoria de St. Louis por 8-1 sobre los Cincinnati Reds, durante el primero de la doble cartelera del sábado, luego de un recorrido de más de una década intentando abrirse paso en el profesionalismo.

Once años para llegar hasta aquí ”, dijo Torres entre lágrimas tras el encuentro. “No soy un jugador de jonrones. Hoy, en mi debut, simplemente sucedió".

El jardinero izquierdo bateó de 7 en el orden y terminó con una actuación que rápidamente se volvió histórica para la franquicia. Primero negoció una base por bolas, luego pegó un sencillo y finalmente, en la novena entrada, desapareció una recta de 95.2 millas por hora del relevista José Franco hacia las gradas del jardín derecho-central.

La reacción del público fue inmediata. Los aficionados de los Cardinals comenzaron a corear su nombre mientras Torres recorría las bases con evidente emoción.

“No hay palabras para describir este momento”, reconoció.

Torres se convirtió en apenas el tercer jugador de los Cardinals desde 1900 con múltiples imparables y jonrón en su debut de Grandes Ligas. El anterior había sido Bobby Smith en 1957.

El manager Oliver Mármol destacó la serenidad del puertorriqueño pese al escenario.

Hay momentos durante la temporada en los que simplemente disfrutas lo que estás viendo. Este fue uno de ellos”, señaló el dirigente. “Transmitía mucha tranquilidad desde su primer turno”.

La historia toma todavía más fuerza por el camino que recorrió antes de llegar al máximo nivel.

Torres firmó originalmente con los Milwaukee Brewers en 2015, pasó después por la organización de los San Francisco Giants y terminó convertido en agente libre tras la temporada 2021.

Sin oportunidades en MLB, pasó dos años jugando en ligas independientes con los Milwaukee Milkmen.

“No voy a mentir, por un momento pensé en retirarme”, confesó. “Pero decidí darme una oportunidad más y entregarlo todo”.

Los Cardinals le ofrecieron contrato de ligas menores en septiembre de 2023 y desde entonces comenzó su ascenso. En sucursales bateó por encima de .330, robó bases y mostró consistencia ofensiva hasta ganarse un lugar en el roster de 40 jugadores.

Incluso representó a Puerto Rico en el más reciente Clásico Mundial de Beisbol antes de recibir finalmente el esperado llamado a Grandes Ligas.

Torres recordó que recibió la noticia mientras estaba sentado en el clubhouse de Triple-A Memphis.

“Todos comenzaron a gritar y algunos lloraron conmigo”, relató.

Su familia viajó desde Puerto Rico para acompañarlo en el debut. La primera llamada fue para su madre, Lissette Crespo, a quien agradeció por acompañarlo desde niño a cada entrenamiento y sacrificarse durante años para mantener vivo el sueño.

“Ha sido un camino muy largo y difícil”, dijo Torres. “Pero ahora estamos viviendo un sueño”.