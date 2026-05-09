Sebastián García gana medalla de oro para México en Copa del Mundo de Tiro con Arco

El arquero mexicano Sebastián García tocó la gloria en la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026celebrada en Shanghái, China. En una final no apta para cardiacos, el azteca de 23 años se colgó la medalla de oro en la modalidad de arco compuesto tras vencer al francés Nicolas Girard en una definición dramática por flecha de oro.

El duelo fue un auténtico choque de titanes que terminó empatado 145-145. Con los nervios de acero, García clavó su última flecha más cerca del centro que el europeo, asegurando el primer metal dorado individual para la delegación mexicana en esta edición del certamen.

México suma más medallas en Shanghái

El oro de Sebastián García coronó una destacada actuación de la delegación mexicana en la Copa del Mundo. Maya Becerra obtuvo la medalla de plata en la categoría femenil, mientras que el equipo compuesto femenil integrado por Andrea Becerra, Ana Sofía Hernández y Dafne Quintero conquistó la medalla de bronce.

Los resultados consolidan a México como una de las selecciones emergentes más fuertes del tiro con arco a nivel internacional y aumentan las expectativas rumbo a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Además, el desempeño de los arqueros nacionales refleja el crecimiento y la constancia que el país ha mostrado en esta disciplina en los últimos años.