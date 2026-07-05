‘Peor sequía’, ‘ola de despidos’, reaccionan en Brasil tras fracaso en el Mundial

La eliminación de Brasil en los Octavos de final del Mundial 2026 a costa de Noruega, caló hondo en su país. La prensa recordó que la última vez que fueron derrotados en esta instancia se dio hace 36 años y confirman que es su peor sequía.

“Haaland domina, Brasil cae ante Noruega y sufre su peor sequía en Mundiales. Noruega anota dos goles en 10 minutos en la segunda mitad, Brasil recorta distancias en el tiempo de descuento con un gol de Neymar, pero regresa a casa con su peor clasificación desde 1990”, indicó O’Globo

Neymar terminó en lágrimas tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026 Reuters

La Brasil de Carlo Ancelotti cayó 1-2 ante Noruega, con un Erling Haaland inspirado al marcar un doblete. Por parte de la “Canarinha”, Bruno Guimaraes falló un penal y Neymar Jr descontó en tiempo de compensación.

“La racha de derrotas contra Noruega continúa, y esta vez con un nuevo protagonista. Haaland destrozó al futbol brasileño en 10 minutos durante la segunda mitad. La sexta derrota ante un equipo europeo en Mundiales deja al equipo de Carlo Ancelotti con su peor resultado desde 1990, cuando cayó ante Argentina también en octavos de final. Casualmente, aquello fue en el Mundial de Italia, cuando el actual seleccionador nacional jugaba para la Azzurri”, agregó.

La prensa de Brasil resaltó que es la peor sequía que tiene su selección en Mundiales Reuters

Por su parte, el sitio Folha señaló que “Brasil cayó y el sueño del Hexa en los EU se acaba. La selección no resiste a Noruega con dos goles de Haaland y se despide del Mundial con el peor resultado desde la edición de 1990 en Italia”. Asimismo, agregó que Carlo Ancelotti tiene cuatro años para construir un nuevo equipo y en otro artículo apuntó que la eliminación debe provocar una ola de despidos.

“Brasil es eliminado por la Noruega de Haaland y sufre su sequía más larga en la historia de los Mundiales…”, indicó uol.com.br. Destacó que el delantero noruego fue su verdugo con los dos goles que marcó y el descuento de Neymar de poco sirvió porque ya era demasiado tarde.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR NORUEGA EN EL MUNDIAL 2026?

En los Cuartos de final, la selección de Noruega se verá las caras contra el ganador del duelo entre México e Inglaterra en el Estadio Miami, el próximo sábado 11 de julio a las 3 de la tarde, tiempo de la CDMX.