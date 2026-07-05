VIDEO: Neymar se quiebra y llora tras la eliminación de Brasil del Mundial

La Selección de Brasil cayó eliminada en octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega por 2-1, en un partido dramático. Pese a la garra mostrada en los minutos finales, los goles de Erling Haaland sentenciaron una nueva decepción para el pentacampeón del mundo.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti no pudo superar la barrera de los octavos y deja un sabor amargo en un torneo donde las expectativas eran altas.

Neymar llorando tras la eliminación de Brasil REUTERS

Brasil deberá esperar hasta 2030 para volver a soñar con la sexta estrella, en lo que representa otra eliminación temprana que genera debate sobre el proyecto de la Canarinha.

Neymar rompió en llanto tras la eliminación de Brasil

En un video que circula en redes, se ve a Neymar visiblemente triste tras el pitido final. El astro brasileño no pudo contener la tristeza tras no poder hacer más por Brasil.

Ney, con la camiseta número 10, bajó la cabeza, se cubrió el rostro con ambas manos y rompió en llanto desconsoladamente en medio del campo, mostrando un profundo dolor y frustración.

Con gestos de abatimiento, Neymar se inclina hacia adelante, casi encorvado, mientras intenta procesar la eliminación. Sus manos cubren su cara repetidamente, en un momento de vulnerabilidad que contrasta con la euforia noruega.

Compañeros se acercan para consolarlo, pero el peso de la derrota parece abrumador para el capitán y emblema de la selección.

Neymar, que había marcado de penal en el descuento, sin embargo, vio cómo ese tanto solo sirvió para maquillar el marcador en lo que fue su despedida del Mundial.

El último Mundial de Neymar, con sabor muy amargo

En su cuarta y presumiblemente última participación en una Copa del Mundo, Neymar no tuvo la gran actuación que muchos esperaban.

Su presencia fue limitada por una lesión en el gemelo que lo dejó fuera de los primeros partidos de la fase de grupos.

Neymar terminó en lágrimas tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026 Reuters

Jugó solo minutos aislados: ingresó como suplente en el triunfo 3-0 ante Escocia y tuvo mayor protagonismo en el partido decisivo ante Noruega, donde disputó gran parte del segundo tiempo y los descuentos.

En cuanto a su aporte ofensivo, Neymar apenas sumó un gol en todo el Mundial, precisamente el penal convertido ante Noruega en la última acción del partido.

Sin asistencias destacadas ni el brillo habitual, su participación quedó marcada por la irregularidad física y el bajo rendimiento colectivo, cerrando así un ciclo mundialista con más sombras que luces para el máximo goleador histórico de Brasil.