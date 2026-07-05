La multimillonaria cifra con la que Florentino Pérez busca romper el mercado por la joya francesa

El Real Madrid volverá a sacudir el mercado de fichajes de Europa. Distintos medios de comunicación del Viejo Continente reportan que la directiva comandada por Florentino Pérez prepara una propuesta económica sin precedentes, que podría alcanzar hasta los 220 millones de euros, para hacerse con los servicios de Michael Olise, el deslumbrante extremo de la Selección de Francia y actual figura del Bayern Múnich.

De concretarse la operación bajo estos parámetros financieros, el traspaso se convertiría en uno de los movimientos más caros de todos los tiempos. La multimillonaria cifra quedaría apenas un escalón por debajo del récord mundial absoluto que ostenta el brasileño Neymar, por quien el PSG pagó una cláusula de rescisión de 222 millones de euros al Barcelona en el ya lejano año 2017.

Bayern Múnich cierra filas ante el acecho del Real Madrid

La reacción en las altas esferas del balompié alemán no se hizo esperar ante los fuertes rumores de la prensa. Los directivos bávaros no tienen la más mínima intención de desprenderse de su joya de ataque, sobre todo tras su brillante participación en la Copa del Mundo 2026.

"El Real Madrid puede ahorrarse por completo el esfuerzo, porque el Bayern Múnich no quiere vender bajo ninguna circunstancia a Michael Olise", sentenció de forma tajante Herbert Hainer, presidente del club de la Bundesliga.

El equipo de Múnich cuenta con una ventaja contractual definitiva: el futbolista francés fue blindado en su última renovación sin una cláusula de rescisión fija. Esta condición legal le otorga a la entidad teutona el control absoluto sobre el futuro de su jugador estrella.

Las millonarias cifras de la prensa europea y el comunicado merengue

El flujo de información sobre la posible transferencia ha generado diversas versiones entre los principales diarios deportivos internacionales de cara a la ventana de transferencias de este verano:

Diario Marca : Reporta que la oferta inicial merengue rondará los 220 millones de euros .

: Reporta que la oferta inicial merengue rondará los . Diario SPORT : Detalla una operación de 223 millones de euros divididos en 190 millones fijos y 33 millones en variables.

: Detalla una operación de divididos en 190 millones fijos y 33 millones en variables. El Debate: Apunta a una propuesta un poco más conservadora cercana a los 210 millones de euros.

El conjunto merengue intentó enfriar la situación mediante un comunicado oficial emitido por sus canales de difusión. En el escrito, el club blanco aseguró de manera institucional que "no ha tenido contacto directo ni indirecto" con el entorno de Michael Olise, remarcando que mantienen una relación impecable y de absoluto respeto con el cuadro de la Bundesliga.

Pese a este desmentido estratégico, la insistencia de cabeceras de prestigio (incluyendo los últimos reportes de transferencias de la cadena británica BBC) demuestra que el mercado no da por cerrado el interés del máximo ganador de Champions League. El espectacular nivel mostrado por el atacante galo en el Mundial 2026 lo ha colocado en la cima de las prioridades del futbol mundial y en el deseo ardiente de Florentino Pérez, para que sea el próximo galáctico que sume a la plantilla blanca.