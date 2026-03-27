Ancelotti enciende alerta por Raphinha tras caída de Brasil ante Francia

Carlo Ancelotti salió a dar la cara tras la derrota de Brasil 1-2 ante Francia en el Gillette Stadium, pero más allá del resultado, dejó una señal de alerta rumbo al Mundial: Raphinha terminó con molestias musculares y será evaluado en las próximas horas.

El técnico italiano explicó que el extremo del Barcelona no pudo continuar tras el descanso luego de resentirse al cierre del primer tiempo, en un partido donde Brasil volvió a quedarse corto en ataque.

Raphinha jugó muy bien, después tuvo un problema al final del primer tiempo y tuvimos que cambiarlo. Le molestó un poco el músculo y creo que lo van a evaluar mañana”, señaló Ancelotti en conferencia de prensa tras el encuentro.

El movimiento obligó a modificar el plan ofensivo de una Canarinha que tampoco encontró respuestas con Vinícius Jr., quien disputó los 90 minutos sin lograr generar peligro claro frente al arco rival.

La falta de contundencia empieza a convertirse en un patrón preocupante. Brasil suma cuatro partidos consecutivos sin gol de sus dos principales figuras ofensivas, una sequía que contrasta con el impacto que ambos tienen semana a semana en clubes como el Barcelona y el Real Madrid.

Pese a ello, Ancelotti evitó encender alarmas mayores y respaldó el desempeño de sus jugadores.

Raphinha ha tenido buenos movimientos sin balón y ‘Vini’ siempre es peligroso”, apuntó, defendiendo el aporte táctico más allá de la falta de gol.

El entrenador también hizo una lectura más amplia del encuentro, destacando la actitud del equipo pese al resultado adverso. “Estoy satisfecho por el partido, el equipo compitió, luchó y generó buenas jugadas… por el resultado no podemos estar contentos”, explicó.

En la recta final del partido, con Francia ya 0-2 arriba, la afición brasileña presente en el estadio dejó escuchar algunos cánticos hacia Neymar, en una especie de reclamo implícito ante la falta de peso ofensivo.

Ancelotti, sin embargo, evitó entrar en comparaciones y puso el foco en el grupo actual. “Hay que hablar de los que están aquí, de los que han dado la cara y trabajado mucho. Estoy satisfecho con ellos”, sostuvo.

Con el Mundial en el horizonte, el técnico fue claro: la competencia interna está abierta y cada partido cuenta en la construcción de la lista final.