Cowboys vs. Packers: Dallas busca romper racha de 10 años sin ganar a Green Bay

El Sunday Night Football de esta jornada tendrá a los Dallas Cowboys visitando a los Green Bay Packers en Lambeau Field, estadio donde los derrotaron por última vez hace 10 años.

En aquel encuentro, el equipo de Dallas logró imponerse por 30-16, con un novato Dak Prescott al mando de su ofensiva. El joven QB tuvo números sólidos al lanzar para 247 yardas y conectar tres pases de anotación. Asimismo, la defensa tuvo un sólido desempeño al forzar dos intercambios de balón y una intercepción a Aaron Rodgers.

Luego de aquella contundente victoria, los Dallas Cowboys terminaron con una de las temporadas más rescatables de los últimos años, obteniendo un récord de 13 victorias y tres derrotas. Ganaron su división, pero en la ronda divisional de los Playoffs, los Packers cobraron venganza y los eliminaron sobre la hora con un dramático gol de campo de 51 yardas efectuado por Mason Crosby.

¿Cómo llegan ambas franquicias?

Los Green Bay Packers arrastran el ímpetu de dos victorias de manera consecutiva, destacando la más reciente ante su odiado rival, los Chicago Bears, con un contundente 31-7, lo que expone sus facilidades para colocar puntos en lo que va de campaña.

Por su parte, Dallas viene de perder ante los Tampa Bay Buccaneers, uno de los tres equipos con peor récord de la NFL. Asimismo, han presentado problemas durante el inicio de campaña para frenar el juego terrestre; tan solo en su último encuentro permitieron 241 yardas a un equipo que promediaba 98 por compromiso.

Pese a su mala defensa, la ofensiva de los Cowboys es la segunda en downs convertidosI REUTERS

Aunque su defensiva es de las más endebles en lo que va de temporada, su arsenal ofensivo, comandado por el RB Javonte Williams y los receptores CeeDee Lamb y George Pickens, suma 1,226 yardas, cerca del 68% de lo que ha producido la ofensiva de los Cowboys en la temporada, los ha mantenido en la pelea. Pero este fin de semana se cruzan con la defensiva número cinco contra el juego aéreo, ya que, en promedio, solo han permitido 181 yardas por juego.

Por sus estadísticas, el enfrentamiento apunta a ser un duelo de ofensivas, principalmente por las dificultades en defensa que ha mostrado Dallas durante la temporada. Los Cowboys promedian 27.6 puntos por partido, pero su talón de Aquiles está al momento de frenar el avance rival, mientras que Green Bay cuenta con una mayor capacidad para presionar al QB y provocar pérdidas de balón, con 14 capturas y siete intercepciones en la campaña.

El rendimiento de ambos mariscales marcará el ritmo del encuentro. Al ser un juego cerrado, no habrá margen de respuesta para depender de sus defensivas, aunque una de las principales claves estará en qué tanto correrá el balón Green Bay para hacer daño.

¿Cuándo y dónde ver el Dallas vs. Green Bay?

El Sunday Night Football está programado para arrancar a las 18:20 horas en Lambeau Field y será transmitido a través de la señal de ESPN y en streaming por Disney Plus.