El invaluable consejo de Keylor Navas para Gilberto Mora: "Europa..."

Gilberto Mora ya cuenta con la mayoría de edad y está en posibilidad de fichar con cualquier club del mundo, sin embargo, Keylor Navas -campeón con Real Madrid y PSG- dio un invaluable consejo a la joya mexicana de Xolos.

Después de brillar en el Mundial sub 17 y ser la gran estrella de Liga MX con el Tri que disputó el Mundial 2026, Gilberto Mora cuenta con todos los reflectores en su persona una vez cumplidos los 18 años.

Keylor Navas, con gran experiencia en el futbol de más alto nivel, aseguró que uno de los puntos fundamentales es que el 10 de la Selección Mexicana y Xolos se mantenga sin presión alguna, aspecto que días antes también había resaltado su representante:

“Yo creo que es un gran talento. Sería importante, y estoy seguro de que lo están haciendo con él, de poder tener su cabeza tranquila y presente”.

Keylor Navas tuvo una dura noche luego de ser goleados 3-0 por las Chivas Mexsport

Europa llegará, asegura Keylor Navas

Ante la especulación y urgencia por parte de la afición para ver a Gilberto Mora en alguno de los mejores clubes de Europa, el portero de Pumas aseguró que no debe existir la desesperación en el mexicano, ya que lo mostrado en el terreno de juego lo llevará al lugar en el que desea estar:

“Creo que es importante que él siempre siga enfocado, el talento que tiene lo va a llevar a Europa en algún momento”, mencionó para Sports Illustrated.

En el último enfrentamiento entre ambos, Gilberto Mora enfrentó a Keylor Navas en dos ocasiones desde el manchón penal, imponiéndose y siendo el gran protagonista de la victoria de Xolos ante Pumas (2-0 en el Estadio Caliente) convirtiéndose en la gran figura de la Jornada 6 correspondiente al Apertura 2026 de la Liga MX.

Gilberto Mora le marcó dos goles anoche a Keylor Navas, portero de los Pumas de la UNAM Mexsport

BFG