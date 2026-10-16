Santos vs. Querétaro: ¿por qué es el partido más atractivo de la jornada 12 de Liga MX?

Santos Laguna y Querétaro se enfrentarán este sábado 17 de octubre en el Estadio Corona de Torreón, en un partido del Apertura 2026 que enfrenta a dos de los equipos con mejor rendimiento en las últimas jornadas. Los Guerreros buscan acercarse a los puestos de Liguilla, mientras que los Gallos Blancos aspiran a pelear por el liderato de la clasificación.

Santos llegó a sumar apenas un punto en sus primeras siete jornadas y acumuló cinco derrotas consecutivas, pero logró cambiar su dinámica con una serie de triunfos que le permitió abandonar los últimos lugares.

Querétaro, en cambio, se convirtió en una de las revelaciones de la campaña bajo la dirección de Esteban “Chino” González. El equipo ocupa la tercera posición de la tabla general, empatado en puntos con Toluca y con un partido pendiente que podría modificar su ubicación.

Esteban González tiene a los Gallos en tercer puesto. Mexsport

Santos busca acercarse a los puestos de Liguilla

La recuperación de los Guerreros les permitió escalar posiciones después de permanecer en el fondo de la clasificación durante gran parte del Apertura 2026. En sus últimos cinco encuentros registran cuatro victorias y una derrota, una secuencia que les ha devuelto opciones de competir por un lugar en la fase final.

Actualmente, Santos ocupa el puesto 14 con 13 puntos, a dos unidades de Xolos de Tijuana, que se encuentra en la octava posición y ocupa el último lugar de acceso a la clasificación. Por esa diferencia, conseguir los tres puntos ante Querétaro representa una oportunidad para reducir la distancia respecto a la zona de Liguilla.

El margen de error es reducido debido a la cercanía entre varios equipos de la parte media y baja de la tabla. Entre Tijuana, octavo, y Atlético de San Luis, decimoquinto, existe una diferencia de apenas tres puntos, por lo que los resultados de las próximas jornadas pueden modificar el orden de la clasificación.

Santos va por la Liguilla. MEXSPORT

Querétaro quiere mantenerse en la pelea por el liderato

Los Gallos Blancos atraviesan una dinámica positiva y sumaron 13 puntos en sus últimos cinco partidos, rendimiento que los mantiene en el tercer lugar de la tabla general. El trabajo de Esteban González ha colocado al equipo en una posición desde la que puede aspirar a terminar en la cima del torneo.

Además del encuentro frente a Santos, Querétaro tiene pendiente su partido contra Rayados de Monterrey. Ese compromiso representa una oportunidad adicional para sumar y acercarse al primer puesto, aunque su posición también dependerá de los resultados de los equipos que están por encima.

Una victoria en Torreón mantendría a los Gallos en la disputa por la cima. Incluso podrían alcanzar el liderato si América y Toluca dejan puntos en sus respectivos compromisos, de acuerdo con el escenario planteado para esta jornada.

Santos y Querétaro suman más puntos en las últimas 5 jornadas MEXSPORT

Fecha, horario y dónde ver Santos vs. Querétaro

El partido se disputará el sábado 17 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Corona en Torreón, Coahuila. La transmisión estará disponible por ESPN en televisión de paga y mediante Layvtime en YouTube.

También podrá seguirse a través de las aplicaciones ViX Premium y Disney+, ambas con suscripción. El resultado será importante para dos equipos que llegan en buen momento, pero que persiguen objetivos diferentes en la recta del Apertura 2026.