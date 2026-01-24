Boxeo. Marco Verde confirma fecha y sede de su primer combate del 2026

El boxeador mexicano Marco Alonso Verde tiene fecha y sede para su siguiente pelea, la primera del 2026, luego de un magnífico 2025 en el que hiló un invicto de cuatro combates en su naciente era como profesional; el rival hasta el momento no está definido por los organizadores Eddy Reynoso, NBNL Management, Clase y Talento.

El medallista olímpico de plata volverá a subir al ring este 14 de marzo, en Guadalajara, Jalisco, tercera sede mexicana en la que participa tras sus presentaciones en Sinaloa (Mazatlán y Culiacán); en el extranjero se hizo presente en la flamante función de Riyadh, capital de Arabia Saudita, y en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

Muy contento del anuncio de mi próxima pelea el 14 de marzo en Guadalajara. Iniciamos muy bien este año 2026 con el ánimo de seguir avanzando, recorriendo lona, muy importante, sumando más experiencia, muy contento por eso”, expresó el boxeador de 23 años, con récord de 4-0-0 (2 KO's).

El pugilista, bajo el cobijo del Canelo Team, también confirmó que subirá a ocho rounds en la categoría de las 160 libras (peso mediano), lo que representa un momento clave en su ruta hacia uno de sus sueños ahora como profesional, la disputa en un futuro no lejano de un título mundial.

Será la quinta pelea de mi carrera profesional, la tercera en México, fuera de mi estado, así que no se la pueden perder y qué mejor manera que en Guadalajara, tierra mundialista y también de buen boxeo. Vamos a prepararnos con mi entrenador (Radamés Hernández) y de la mejor manera, estamos bien enfocados y buscando salir con la mano en alto”, añadió en declaraciones difundidas por la agencia Atletas MX.

Marco Verde hila cuatro victorias como profesional. Atletas MX

2025 fue de ensueño para el 'Green'

Después de cerrar su etapa amateur como medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, Marco Verde, hijo del también boxeador olímpico Manuel Verde (Barcelona 1992), plantó durante el 2025 su prometedora carrera profesional junto a su manager Eddy Reynoso.

Debutó con triunfo desde el primer round en Riyadh, en la ANB Arena, por nocaut técnico ante Michel Galván Polina, el 3 de mayo.

El 12 de julio, el “Green” se presentó en Culiacán, Sinaloa, ante Cristian Camilo Montero, a quien derrotó por decisión unánime.

El 13 de septiembre cosechó su tercera victoria. Lo hizo en su primera pelea en Las Vegas, en la que superó por nocaut técnico en el cuarto round a Sona Akale.

Y cerró el año, el 13 de diciembre, otra vez en México, pero en su natal Mazatlán. Ganó por decisión unánime a Raphael Igbokwe.