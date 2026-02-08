Boxeadores aparecen por primera vez en un show de medio tiempo; uno de ellos es de padre mexicano.

Bajo la dirección orquestal de Bad Bunny, el Super Bowl LX se convirtió en una oda a la resistencia latina. Entre piraguas, banderas y el ritmo frenético de Santurce, dos figuras irrumpieron en el escenario con la guardia en alto: Xander Zayas y Emiliano Vargas. Estaban allí para recordar al mundo que el boxeo, ha sido por siempre el lenguaje latino de los barrios.

Zayas y Vargas no son nombres elegidos al azar. Representan el presente y el futuro de una disciplina que se niega a envejecer.

Xander Zayas de 23 años es conocido como El "Niño Maravilla" de Puerto Rico. Apenas unas semanas antes de este show, se consagró campeón unificado de peso superwélter al derrotar a Abass Baraou. Con un estilo que mezcla la técnica clásica de la isla con una pegada demoledora, es la mayor esperanza boricua desde los tiempos de Miguel Cotto.

Xander Zayas, la nueva cara del boxeo puertorriqueño Captura de pantalla

Emiliano 'El General' Vargas de 21 años, es hijo del boxeador mexicana Fernando "Feroz" Vargas aunque él nació en Estados Unidos. Emiliano ha labrado su propio camino con un invicto que asusta y un carisma que llena estadios. En 2026, su nombre ya suena para las grandes carteleras mundiales en el peso superligero.

Emiliano Vargas, boxeador mexicano que estuvo en el Super Bowl Captura de pantalla

Bad Bunny siempre ha sido un devoto de los cuadriláteros. Desde su óptica, el boxeador es el avatar del sacrificio latino. En un escenario que simulaba un barrio lleno de vida, Zayas y Vargas aparecieron como custodios de la identidad.

Vestidos con batas de seda que brillaban bajo los reflectores de Santa Clara, los boxeadores flanquearon al artista mientras sonaban los acordes de “Puesto Pa’ Guerrer” y “El Apagón”. Su presencia no fue un baile, fue una declaración.

Aunque otros deportistas han aparecido en el entorno del Super Bowl (el quarterback Warren Moon salió en 1991 y varios patinadores olímpicos en 1992), Xander Zayas y Emiliano Vargas son los primeros boxeadores profesionales activos en formar parte de la coreografía central de un Halftime Show.